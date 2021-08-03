В ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина

Еще 16 человек пострадали, все они из Самарской области.

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2 августа около 18:00 российские туристы попали в аварию во время поездки из турецкого поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находилось 22 человека, среди них девять детей. У российских граждан окончился отдых, и они должны были вылететь в Самару. Погибли три человека, детей среди них нет.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство выскочило на встречную полосу и перевернулось.

Пострадавших разместили в четырех больницах, отметили представители туроператора. С пострадавшими находятся русскоговорящие гиды.

Для родственников погибших открыта горячая линия. В туристической компании, организовавшей отдых, заявили о готовности оперативно предоставить им возможность вылета в Турцию. Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания «Ресо-гарантия».

Телефоны в руках у водителей за рулем часто становятся причиной смертельных ДТП.



Фото: Twitter