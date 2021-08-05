Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — журнал За рулем

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Новый УАЗ Хантер в двух версиях - какой нужен вам?

Модель сходит с конвейера уже 49 лет. Неудивительно, что в Сети появляются подобные проекты.

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Независимый дизайнер Panderlaike Designer представил в своем Instagram очередную работу. В этот раз он нарисовал УАЗ Хантер второго поколения. Создана как стандартная версия внедорожника, так и экспедиционная модификация.

Дизайн-проект выполнен с соблюдением фирменных фишек марки. Светотехника, решетка радиатора, воздухозаборники и выштамповки на капоте — все это отсылает к старым моделям УАЗа.

Внедорожник также отличает брутальный внешний вид, рубленые формы кузова, массивный защитный обвес, крупные колеса, высокий дорожный просвет, короткие свесы. Главной особенностью нового Хантера является остекление с парящей боковой стойкой. При этом автор сохранил характерные петли дверей.

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Основными конкурентами нового UAZ Hunter могли бы стать Ford Bronco и Land Rover Defender. Собственно говоря, российский внедорожник некоторыми стилистическими решениями и напоминает вышеупомянутые модели иностранного происхождения. К примеру, кузов стандартной версии Хантера имеет фирменную двухцветную окраску, как у Дефендера. Что касается экспедиционной модификации, то такая машина дополнительно оборудована шноркелем, багажником, лестницей и сэнд-траками.

Hunter 2021 не имеет какого-либо отношения к реальной разработке УАЗа. Шансов на то, что когда-нибудь подобная модель появится в металле, нет. О разработке второго поколения Хантера даже нет намека. Ульяновский автозавод намерен выпускать 469-й, пока есть спрос.

Фото: Panderlaike Designer / Instagram

Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам?

Модель сходит с конвейера уже 49 лет. Неудивительно, что в Сети появляются подобные проекты.

Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267747Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267746Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267744Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267743Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам?
Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам?

Модель сходит с конвейера уже 49 лет. Неудивительно, что в Сети появляются подобные проекты.

Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267743Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267744Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267746Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам? — фото 1267747Новый УАЗ Хантер в двух версиях — какой нужен вам?
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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