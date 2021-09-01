Масло GENESIS одобрено для новейших двигателей VOLKSWAGEN

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ЛЛК-Интернешнл начинает производство моторного масла LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 для двигателей нового поколения Volkswagen. Масло получило официальное одобрение по прогрессивной спецификации VW 508 00 / 509 00, набирающей популярность в Европе.

«Зеленые» технологии

Отвечая на новые экологические ограничения*, европейские автоконцерны вслед за японскими производителями активно переходят на выпуск все более экономичных двигателей, рассчитанных на использование масел категории вязкости 0W-20. Ведущие автоконцерны разработали серию новых спецификаций для таких маловязких смазочных материалов. И одна из самых современных спецификаций — это VW 508 00 / 509 00, которой в ближайшие годы предстоит стать основным стандартом для современных двигателей концерна VAG.

Новинка от ЛУКОЙЛа — малозольное моторное масло GENESIS SPECIAL VN 0W-20 — прошла успешные испытания, получив официальное одобрение VW 508 00 / 509 00. Продукт также соответствует требованиям современных стандартов Ассоциации европейских производителей автомобилей — ACEA C5 и Американского нефтяного института — API SN PLUS.

Масло обладает умеренным показателем HTHS (High Temperature High Shear — параметр, показывающий вязкость масла при повышенной температуре в динамических условиях), что отражает высокую топливную экономичность продукта. Еще один «штрих к портрету» GENESIS SPECIAL VN 0W-20 — низкий уровень сульфатной золы — говорит о его совместимости с устройствами доочистки выхлопных газов.

В формуле GENESIS SPECIAL VN 0W-20 найден отличный баланс между экологичностью и защитой от износа и отложений. Его защита двигателя от износа по результатам стендовых испытаний до 9 раз лучше нормативов ACEA C5, а моющие свойства — до 2 раз! В общей сложности моторное масло успешно прошло более 30 различных тестов Volkswagen и АСЕА, в ходе которых были отмечены и другие его отличные характеристики — низкотемпературные свойства, увеличенный интервал замены и защита от LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре).

Для VW и не только

GENESIS SPECIAL VN 0W-20 предназначено для новейших высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей Евро-6 в автомобилях концерна VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche).

Смазочные материалы, разработанные по стандарту VW 508 00/ 509 00, не предназначены для двигателей более ранних спецификаций VW 502 00/505 00 или 504 00/507 00, требующих применения более вязких масел. Для того чтобы при обслуживании авто случайно не произошло смешивания с «неправильными» смазочными материалами, все масла VW 508 00/ 509 00 маркируются специальным зеленоватым красителем.

«В классе вязкости 0W-20 наша компания уже производит около 20 видов моторных масел для европейских и азиатских машин. Семь из них — OEM- продукты под брендами различных автопроизводителей. В России спрос на продукты 0W-20 пока невелик, ввиду относительно невысокой доли местного автопарка, требующего таких масел. Основной рынок сбыта маловязких масел для нас сегодня — Европа. Экологические тренды оказывают все большее влияние на мир. Поэтому в нашем продуктовом портфеле уже есть готовые решения для новейших двигателей, „заточенных“ под использование еще менее вязких масел — 0W-16. Однако, ориентируясь на актуальные экологические стандарты, мы не забываем и про главное предназначение моторных масел — эффективно защищать от износа двигатель. Пример GENESIS SPECIAL VN 0W-20 демонстрирует, что с этими задачами наши разработки справляются на отлично», — рассказал zr . ru Владислав Тугусов, начальник управления научно-технического развития компании «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернего предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ»).