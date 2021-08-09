CheryExeed привезет два новых кроссовера — журнал За рулем

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CheryExeed привезет два новых кроссовера

Полноразмерный и компактный кроссоверы появятся в России до конца 2021 года.

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В результате модельный ряд бренда будет состоять из трех автомобилей — уже продающегося в нашей стране TXL, а также VX и LX.

Как и TXL, модель VX построена на модульной платформе M3X, которая разрабатывалась совместно с компанией Benteler. Это полноразмерный кроссовер, длина которого составляет 4970 мм, ширина — 1940, а высота — 1788 мм. Колесная база автомобиля достигает 2900 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Объем багажника составляет 520 литров. То есть кроссовер CheryExeed будет сопоставим, например, с Hyundai Palisade.

CheryExeed VX
CheryExeed VX

Передняя подвеска VX независимая, типа McPherson, а задняя — независимая многорычажная.

Кроссовер LX будет конкурировать с такими автомобилями, как Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. Его длина составляет 4533 мм, ширина — 1848 мм, а высота — 1690 мм. Колесная база достигает 2650 мм, что при дорожном просвете равном 185 мм должно делать из него достаточно проходимый автомобиль.

CheryExeed LX
CheryExeed LX

CheryExeed LX построен на модульной платформе T1X. Передняя подвеска у него типа McPherson, а задняя — независимая многорычажная.

Прочую информацию о новых кроссоверах в компании обещали опубликовать позже.

Фото: Chery

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Отзывы о Chery CheryExeed TXL (1)

Chery 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший, сбалансированный автомобиль.

Недостатки:

Мне показался небольшим бачок омывателя. Смешно напоминание об отдыхе после, не засекал, небольшого по времени непрерывного вождения.

Комментарий:

Максимальная цена на Exeed 2,4 миллиона рублей. Это без учёта трейд-ин и других скидок. Ошиблись на сотню ))). Chery позиционирует Exeed ка премиум по отношению к линейке моделей Tiggo. Премиум, например немецкий, стоит ну совсем уж других денег. Посмотрел комплектацию Киа Соренто. И что гораздо...

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