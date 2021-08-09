CheryExeed привезет два новых кроссовера

В результате модельный ряд бренда будет состоять из трех автомобилей — уже продающегося в нашей стране TXL, а также VX и LX.
Как и TXL, модель VX построена на модульной платформе M3X, которая разрабатывалась совместно с компанией Benteler. Это полноразмерный кроссовер, длина которого составляет 4970 мм, ширина — 1940, а высота — 1788 мм. Колесная база автомобиля достигает 2900 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Объем багажника составляет 520 литров. То есть кроссовер CheryExeed будет сопоставим, например, с Hyundai Palisade.
Передняя подвеска VX независимая, типа McPherson, а задняя — независимая многорычажная.
Кроссовер LX будет конкурировать с такими автомобилями, как Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. Его длина составляет 4533 мм, ширина — 1848 мм, а высота — 1690 мм. Колесная база достигает 2650 мм, что при дорожном просвете равном 185 мм должно делать из него достаточно проходимый автомобиль.
CheryExeed LX построен на модульной платформе T1X. Передняя подвеска у него типа McPherson, а задняя — независимая многорычажная.
Прочую информацию о новых кроссоверах в компании обещали опубликовать позже.
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Фото: Chery