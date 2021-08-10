Девушка без прав погибла за рулем и покалечила троих

Водительнице, управлявшей Ладой, было всего 16 лет, а ее пассажирам — от 18 до 23.

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В Новой Москве произошла авария по вине водителя без прав. Девушка в возрасте 16 лет решила прокатиться за рулем. С ней в автомобиле находились еще трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 23 лет.

На 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское автомобиль, едущий на большой скорости, ударился о бордюр и перевернулся. Трое пассажиров получили ранения, а девушка погибла.

«Около 4 часов утра 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ-21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы», — рассказали в прокуратуре Москвы.

В данный момент прокуратура проводит проверку в связи с ДТП и выясняет, каким образом за рулем Лады оказался несовершеннолетний водитель, у которого не может быть прав категории В.

На днях лишенный прав блогер Литвин проломил машиной стену ресторана.

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Фото: Прокуратура города Москвы