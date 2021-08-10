Девушка без прав погибла за рулем и покалечила троих — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Девушка без прав погибла за рулем и покалечила троих

Водительнице, управлявшей Ладой, было всего 16 лет, а ее пассажирам — от 18 до 23.

Материалы по теме
На Ставрополье столкнулись БТР и ГАЗель. Есть погибшие

В Новой Москве произошла авария по вине водителя без прав. Девушка в возрасте 16 лет решила прокатиться за рулем. С ней в автомобиле находились еще трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 23 лет.

На 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское автомобиль, едущий на большой скорости, ударился о бордюр и перевернулся. Трое пассажиров получили ранения, а девушка погибла.

«Около 4 часов утра 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ-21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы», — рассказали в прокуратуре Москвы.

В данный момент прокуратура проводит проверку в связи с ДТП и выясняет, каким образом за рулем Лады оказался несовершеннолетний водитель, у которого не может быть прав категории В.

Фото: Прокуратура города Москвы

Наше новое видео
Новый Cadillac Escalade: 3 дисплея, 36 динамиков, 416 «лошадей»
Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку
Haval Jolion против Geely Coolray: обзор китайских кроссоверов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров707Количество комментариев2
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...