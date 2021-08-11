Конкурент Vesta Cross от Renault - новый Logan Stepway замечен в России

Модель отличает внушительный клиренс, пластиковый обвес и крупные колеса.

Тестовые Renault Logan и Sandero третьего поколения ни раз были замечены на дорогах Тольятти. При этом французская марка уже успела запатентовать в России дизайн этих моделей.

Теперь компания вывела на испытания прототип нового Logan Stepway. Экземпляр замаскированного кросс-седана засняли в Кисловодске. Фотографии опубликовала «Российская газета».

Несмотря на плотный камуфляж, на автомобиле можно рассмотреть «вседорожный» передний бампер и крупные накладки на боковине и арках. Еще четырехдверка получила внушительный клиренс.

Нынешний Logan Stepway имеет защитный пластиковый обвес, увеличенный до 195 мм дорожный просвет, литые диски на 16 дюймов и люксовую отделку салона. Модель предлагается по цене от 843 000 до 1 019 000 рублей. На российском рынке Renault Logan Stepway составляет конкуренцию Lada Vesta Cross, которая стоит от 906 900 рублей до 1 107 900 рублей.

Новые Logan, Sandero и их кросс-версии построены на перспективной архитектуре CMF-B. Модели обладают оригинальным дизайном экстерьера и интерьера, а также более крупными кузовами и современными опциями.

Серийный выпуск Renault Logan и Sandero следующей генерации наладят на Волжском автозаводе. По предварительной информации, это должно случится в 2022 году.

Renault Logan Stepway текущего поколения провел в редакции «За рулем» год, который можно смело засчитать за два. Все его поломки за 15 тыс. км тут

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Фото: Сергей Цицилин / «Российская газета»