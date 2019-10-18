Renault Logan Stepway после 15 тыс. км: все его поломки

Этот Logan провел в редакции ровно год, но год был такой, что его и за два можно засчитать.

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Фишка этого седана — в новом для него силовом агрегате: 113‑сильный двигатель 1.6 (H4M) в паре с вариатором CVT X‑Tronic. Такой Logan экономичнее версии со 102‑сильным мотором (K4M) и архаичной четырехступенчатой гидромеханикой DP2.

Производитель уверяет, что в городе Logan с вариатором тратит 8,6 л на 100 км, а машина с традиционным автоматом — аж 11,3 л. На деле разница не столь существенна. Примечательно и то, что манера вождения имеет гораздо большее влияние на расход топлива у Логана с вариатором, чем у машины с гидромеханикой.

При спокойной езде по городу 102‑сильный мотор с DP2 съедал у меня не меньше 10,5 л, а при активной — почти 12 л. Логан с вариатором может брать около 9 л на сотню, если ездить неспешно. Но если притопить, расход топлива подпрыгивает до 11 литров. При этом бортовой компьютер не сильно, но все-таки занижает реальный показатель (до полулитра). Имейте в виду, что производитель требует использовать 95‑й бензин. Так что сэкономить на 92‑м не получится.

Иногда во время прогрева двигатель работал неровно. Не критично, но начинать движение без прогрева некомфортно.

На доливку становись

Масложор начал утихать после 12 000 км пробега. До первого ТО (15 000 км) пришлось долить без малого два литра масла.

После того как машина побывала на мощностном стенде, пришлось долить немного масла в двигатель. Было это при пробеге 9400 км.

В дальнейшем, до первого ТО (на 15 000 км), потребовался еще литр.

Всего же за 14 000 км на доливку ушло около двух литров масла. Показатель не критичный, но настораживающий. Производитель предписывает обратиться в сервис при расходе масла свыше 0,5 л на 1000 км.

К тому же нельзя забывать, в каких тяжелых условиях эксплуатировалась машина: работа в предельных режимах, ежедневные поездки зимой с короткими прогревами, а иногда и без них. Можно сказать, двойная нагрузка. Да и сами моторы серии H4M имеют склонность к чуть большему расходу масла, чем K4M. Справедливости ради отмечу, что после 12 000 км масложор пошел на спад.

За все плохое

Огорчил Logan несколько раз по разным поводам. Еще весной (а машина в редакции с января 2019 года) начали полосить щетки стеклоочистителей — что-то уж больно рано. Все уже смирились, что дворники стали расходниками, но хотя бы полгода они должны отрабатывать без нареканий.

Несколько раз барахлил левый подрулевой рычажок. Сначала на 6000 км перестал с первого раза включаться ближний свет фар. Нужно было каждый раз шевелить наконечник рычажка. Через неделю неисправность самоустранилась, но вернулась на пробеге 11 000 км. Правда, на этот раз свет включался без проблем, но при включении правого указателя поворота машина «слепла». В итоге проблемный рычажок заменили по гарантии на новый, и неисправность больше не проявлялась. К слову, новый оригинальный рычажок стоит чуть дороже 4000 рублей.

Штатные щетки не пережили и одной зимы — заполосили. Под замену!

Подрулевой рычажок ­регулярно барахлил. В итоге его заменили.

Других поломок не замечено. Остается немного пошпынять Logan за нарочитую бюджетность и недостаточный уровень комфорта. Неудобные под хват снизу ручки дверей не раз выскальзывали из рук. Центральный замок срабатывает с отвратительным металлическим лязгом, а крышка багажника без обшивки на внутренней части захлопывается со звуком консервной банки. Мелочи, конечно, но неприятно. Хотелось бы поменьше вибраций от силового агрегата и дорожного шума. И излишняя прыгучесть подвески на мелких неровностях тоже не красит Logan, хотя проявляется эта особенность только на незагруженном автомобиле.

Профиль кресел более-менее удобен: пережить длительную поездку можно, хоть и без особого удовольствия. Но почему подголовник так далеко? Так хочется порой положить на него голову в пробке или в ожидании зеленого сигнала светофора. Но нет — в такой позе не расслабишься.

У версий Stepway имеется накладной порог, который неудобно перешагивать: не испачкать брюки сложно. Да и дополнительные уплотнители по низу двери не помешают.

Наглядная иллюстрация бюджетности: скоба замка возвышается над порогом багажника и мешает погрузке, сам порог ничем не прикрыт (за год краска исцарапалась). А мягкий пол, который прикрывает запаску, можно поднять за вот такую петлю. Почему бы не предусмотреть для нее крючок для фиксации?

Хорошее забывается быстро

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А ведь и правда! Logan есть и за что хвалить — за энергоемкость подвески, вместительный салон и большой багажник. Достойный дорожный просвет в 185 мм (по нашим замерам). А еще за неплохую в целом управляемость, понятные тормоза и, конечно, штатную систему автозапуска. Только за эту опцию можно простить машине многое.

Однако все вышеперечисленное со временем воспринимается как должное. Пересаживаешься за руль другого автомобиля и начинаешь недоумевать, почему это машину, которая вдвое дороже, чем Logan Stepway City, нельзя прогреть дистанционно? Почему приходится тормозить до пешеходной скорости перед лежачими полицейскими и объезжать даже среднего калибра ямки, которые Logan просто не замечал?

Годится ли Logan в исполнении Stepway на роль семейного автомобиля? Пожалуй, да. За год он ни разу не подвел, зато регулярно выручал меня в повседневных заботах. И пусть седан — не самый практичный тип кузова, но багажник Логана легко вмещает санки, детский беговел и детскую прогулочную коляску — одновременно! Задний ряд оснащен системой крепления детских кресел Isofix. Причем даже два автокресла оставляют достаточно пространства, чтобы между ними разместился и взрослый. Словом, достойный автомобиль для семьянина. Впрочем, и не только для него.

Renault Logan Stepway City

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с января 2019 года

Пробег на момент отчета — 15 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1300–15 000 км)* Расходы на содержание — 68 320 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,8 л/100 км) — 66 870 руб. Моторное масло Elf 5W40 SXR (1 л), 2 шт. — 1200 руб. Ремкомплект шины (набор жгутов и клей) — 250 руб. Стоимость 1 км пробега — 4,99 руб. * Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и КАСКО.

Renault Logan Stepway после 15 тыс. км: все его поломки Этот Logan провел в редакции ровно год, но год был такой, что его и за два можно засчитать. Renault Logan Stepway после 15 тыс. км: все его поломки