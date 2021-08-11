Олимпийцы получили по седану типа Aurus — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Олимпийцы получили по седану типа Aurus

Золотым медалистам Поднебесной правительство подарило 52 премиальных автомобиля Hongqi H9. Эту модель условно считают конкурентом Aurus Senat.

Материалы по теме
Олимпийцы проехали по маршруту космонавтов

В награду за золото государственная автомобильная компания Китая Hongqi подарила олимпийцам роскошные седаны H9.

38 золотых медалей завоевали 52 спортсмена: некоторые были награждены в командных видах спорта, а шесть спортсменов принимали участие в нескольких соревнованиях. Поэтому на подарки было выделено 52 новеньких Hongqi H9 2.0T. Такой автомобиль в Китае стоит 369 800 юаней, или 4,2 млн рублей, а значит государство потратило на подарки спортсменам 19 229 600 юаней, или 218,4 млн рублей по текущему курсу.

Кроме того, все серебряные (32 спортсмена) и бронзовые (18 спортсменов) призеры получили седаны Hongqi H9 в безвременное пользование. Возможно, это некий вариант аренды или тест-драйва.

Напомним, что Hongqi — люксовый автобренд, принадлежащий государственной группе FAW. Подаренные машины оснащены 2-литровыми 4-цилиндровыми двигателями с турбонаддувом, развивающими мощность 255 л.с. и 380 Нм. Эта модель с недавнего времени продается и в России по цене от 11 млн рублей. Столь высокая цена обусловлена тем, что в нашу страну поставляется электрическая версия седана.

Известно, что автомобили подарят и российским медалистам Олимпиады 2020, но какие именно — пока секрет.

  • Узнать о том, на чем ездят наши олимпийские медалисты, вы можете здесь.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Hongqi

Наше новое видео
Hyundai Creta 2021: главные изменения
Новый Cadillac Escalade: 3 дисплея, 36 динамиков, 416 «лошадей»
Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров809
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...