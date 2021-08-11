Олимпийцы получили по седану типа Aurus

Золотым медалистам Поднебесной правительство подарило 52 премиальных автомобиля Hongqi H9. Эту модель условно считают конкурентом Aurus Senat.

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В награду за золото государственная автомобильная компания Китая Hongqi подарила олимпийцам роскошные седаны H9.

38 золотых медалей завоевали 52 спортсмена: некоторые были награждены в командных видах спорта, а шесть спортсменов принимали участие в нескольких соревнованиях. Поэтому на подарки было выделено 52 новеньких Hongqi H9 2.0T. Такой автомобиль в Китае стоит 369 800 юаней, или 4,2 млн рублей, а значит государство потратило на подарки спортсменам 19 229 600 юаней, или 218,4 млн рублей по текущему курсу.

Кроме того, все серебряные (32 спортсмена) и бронзовые (18 спортсменов) призеры получили седаны Hongqi H9 в безвременное пользование. Возможно, это некий вариант аренды или тест-драйва.

Напомним, что Hongqi — люксовый автобренд, принадлежащий государственной группе FAW. Подаренные машины оснащены 2-литровыми 4-цилиндровыми двигателями с турбонаддувом, развивающими мощность 255 л.с. и 380 Нм. Эта модель с недавнего времени продается и в России по цене от 11 млн рублей. Столь высокая цена обусловлена тем, что в нашу страну поставляется электрическая версия седана.

Известно, что автомобили подарят и российским медалистам Олимпиады 2020, но какие именно — пока секрет.

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Фото: Hongqi