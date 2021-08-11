В ГИБДД напомнили о штрафе за уловку с номером

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При установке госзнаков на автомобиль необходимо соблюдать требования ГОСТов. Это не сложно, так как на подавляющем числе машин для установки госномеров предусмотрены специальные площадки. Но в ГИБДД напомнили об особенностях установки квадратных регистрационных знаков.
Квадратную табличку следует устанавливать исключительно на заднюю часть транспортного средства. Согласно правилам и нормам, впереди допускается установка исключительно прямоугольной формы.
С 4 августа 2020 года вступил в законную силу новый ГОСТ Р 50577–2018 для легковых автомобилей и мотоциклов с нестандартными местами крепления, квадратные регистрационные знаки. Такие таблички содержат необходимую информацию с привычной комбинацией букв и цифр, но символы на них расположены в два ряда.
«Госавтоинспекция напоминает: нарушение статьи 12.2 КоАП РФ „Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков“ влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, или лишение права управления транспортным средством», — говорится в сообщении ГИБДД.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович