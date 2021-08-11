В ГИБДД напомнили о штрафе за уловку с номером

Новый Cadillac Escalade: 3 дисплея, 36 динамиков, 416 «лошадей» Сохранив верность раме и атмосфернику V8, Cadillac Escalade перешел на полностью независимую подвеску. Смотрим, стал ли он альтернативой премиальным кроссоверам. Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку Харизматичный японский внедорожник стал более мощным и динамичным. И что ему раньше было совсем не свойственно - современным и модным. Haval Jolion против Geely Coolray: обзор китайских кроссоверов Haval Jolion оказался переростком В-класса: сзади очень просторно. Эхо китайского происхождения - там любят много места на втором ряду. А вот багажник небольшой и клиренс всего 165 мм. На таком кроссовере с асфальта лучше не съезжать. И опциональный полный привод тут не поможет. Ну он хотя бы у Джолиона есть, а вот Geely Coolray бывает только переднеприводным.