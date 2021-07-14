Нельзя — законодательной базы для официальной покупки желанных номерных знаков на данный момент нет.

— Как можно получить (купить) «красивые» номера?

Виталий, г. Смоленск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— Никак. Правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, устанавливают, что государственные регистрационные номера присваиваются без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов.

Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков осуществляется в порядке очередности возрастания их цифровых значений или в произвольном (случайном) порядке при использовании соответствующего автоматического механизма присвоения знаков, реализованного в информационных системах Госавтоинспекции. Соблюдение подразделениями Госавтоинспекции данного требования контролируется в установленном порядке.









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От редакции. Вопрос у читателя возник не случайно. Действительно, в 2020 году Минэкономики разработало и даже опубликовало тарифы на регистрационные знаки с красивыми сочетаниями букв и цифр (правильнее назвать их повышенными госпошлинами). Они должны были быть прописаны в Налоговом кодексе 2021 года (на данный момент этого не произошло). Максимальный размер госпошлины, как ожидается, составит 600 тыс. рублей. Столько будет стоить номерной знак, состоящий лишь из одной повторяющейся цифры и одной буквы: например, А111АА. Минимальная госпошлина составит 5 тыс. рублей. При этом региональные власти могут увеличивать стоимость (размер госпошлин) номерных знаков — максимум в 10 раз — либо выставлять их на торги, где потолок цены отсутствует вовсе.Планируется, что половина получаемых денег отправится в местные бюджеты.

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Фото: «За рулем» и Сергей Карпухин/ТАСС