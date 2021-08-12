Появились вращающиеся экраны мультимедиа

Экраны мультимедийных систем окончательно превратились в обычные планшеты — теперь они могут крутиться на креплении. Осталось только сделать их съемными и заменяемыми.
Но дилемма, каким должен быть экран, горизонтальным или вертикальным, решена компанией Mitsubishi Electric, которая представила прототип вращающегося монитора. Новинка проходит испытания на Acura MDX.
В видеоролике Autoline Network вице-президент Mitsubishi Electric Марк Ракоски дает некоторые разъяснения по разработке, получившей название Project Firebird.
Вращающийся экран позволяет выбирать между альбомной и портретной ориентацией. Дело в том, что помимо персональных предпочтений есть еще особенности приложений: некоторыми удобнее пользоваться при горизонтальной ориентации экрана, а другими — при вертикальной. В качестве примера была приведена навигация, которая оказывается информативнее на вертикальном экране.
Ракоски рассказал, что Project Firebird на базе Android также оснащен фронтальной камерой, с помощью которой распознается степень усталости водителя. Пригодится она и для видеочатов и видеозвонков, чья популярность растет.
Ракоски предполагает, что устанавливаться новый монитор в машины будет уже через пару лет.
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Фото, видео: YouTube