Появились вращающиеся экраны мультимедиа

Монитор информационно-развлекательной системы можно установить горизонтально или вертикально одним движением руки.

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Экраны мультимедийных систем окончательно превратились в обычные планшеты — теперь они могут крутиться на креплении. Осталось только сделать их съемными и заменяемыми.

Но дилемма, каким должен быть экран, горизонтальным или вертикальным, решена компанией Mitsubishi Electric, которая представила прототип вращающегося монитора. Новинка проходит испытания на Acura MDX.

В видеоролике Autoline Network вице-президент Mitsubishi Electric Марк Ракоски дает некоторые разъяснения по разработке, получившей название Project Firebird.

Вращающийся экран позволяет выбирать между альбомной и портретной ориентацией. Дело в том, что помимо персональных предпочтений есть еще особенности приложений: некоторыми удобнее пользоваться при горизонтальной ориентации экрана, а другими — при вертикальной. В качестве примера была приведена навигация, которая оказывается информативнее на вертикальном экране.

Ракоски рассказал, что Project Firebird на базе Android также оснащен фронтальной камерой, с помощью которой распознается степень усталости водителя. Пригодится она и для видеочатов и видеозвонков, чья популярность растет.

Ракоски предполагает, что устанавливаться новый монитор в машины будет уже через пару лет.

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Фото, видео: YouTube