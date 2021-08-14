Также в ходе опроса выяснили,как автовладельцы и пользователи сервиса относятся к другим участникам дорожного движения.

Возраст

43% опрошенных водителей считают, что возраст водителя вовсе не показатель мастерства и навыка вождения, показал опрос каршеринг-сервиса Ситидрайв. Это мнение разделяет только треть пользователей каршеринга, причем более 10% из них признались, что, по их мнению, чем водитель моложе, тем он осторожнее и аккуратнее водит.

Отношение

55% опрошенных сообщили, что к начинающим водителям относятся с пониманием: увидев соответствующий знак, стараются уступить новичку и пропустить его. Почти 40% респондентов считают начинающего водителя таким же водителем, как и остальных вне зависимости от стажа. Наиболее лояльно к новичкам относятся пользователи каршеринга: среди них лишь 5% тех, кто не одобряет их присутствие на дорогах.

53% респондентов не разделяют между собой тех, кто ездит на личных автомобилях, и тех, кто пользуется краткосрочной арендой, и относятся к ним одинаково. И только 7% опрошенных недолюбливают водителей каршеринга и считают, что водить необходимо только собственный автомобиль. 30% пользователей каршеринга отметили, что, по их наблюдениям, водители арендованных автомобилей ведут себя на дорогах внимательнее и осторожнее.

Кто и как пользуется

По результатам опроса, краткосрочной арендой автомобилей преимущественно (более 30%) пользуются мужчины и женщины 25–34 лет. Каждый десятый респондент с водительскими правами стабильно пользуется каршерингом раз в неделю, а 6% опрошенных выбирают этот способ передвижения как минимум вдвое чаще. Еще около 8% отметили, что берут автомобиль в аренду лишь раз в месяц по необходимости.

Стаж

48% принявших участие в исследовании склоняются к тому, что при аренде автомобилей желательно иметь солидный стаж, но ориентироваться нужно, в первую очередь, на реальный опыт и навык вождения. Треть пользователей каршеринга поддерживают ограничение на краткосрочную аренду автомобилей для пользователей со стажем менее 2-х лет.

Более трети впервые взяли автомобиль в аренду, когда их стаж был больше 3-х лет, еще 16% признались, что решили попробовать краткосрочную аренду, будучи уже опытными водителями со стажем чуть менее 9 лет. Каждый десятый опрошенный впервые взял в аренду автомобиль, когда его стаж превышал 20 лет.

В опросе приняли участие 1174 человек из крупных городов России, в том числе водители, пользующиеся услугами каршеринга.

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