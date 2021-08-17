За Ладами выстроились очереди

У дилеров образовался дефицит новых автомобилей АВТОВАЗа, а самая длинная очередь — за Грантой.

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В дилерских центрах Lada стало не хватать автомобилей, и дефицит наблюдается по всей стране. Как рассказал РИА «Новости» вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев, хуже всего дела обстоят с бюджетной моделью Granta.

«Сам АВТОВАЗ достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию», — говорит вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Ожидается, что дефицит сохранится минимум до начала сентября, и часть покупателей новых автомобилей уйдут на вторичный рынок.

Напомним, что конвейеры АВТОВАЗа были запущены вчера, 16 августа, после традиционного корпоративного отпуска, но остановились они раньше обычного из-за нехватки комплектующих. Что касается линии Гранты, то она простоит еще минимум неделю, всё из-за той же нехватки комплектующих. Кроме того, по этой же причине 20 августа будет остановлена линия, на которой собираются Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС