Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну

Планируется превратить этот проект в «полуторку», а также создать на его базе автодом.

В Тольятти подготовили к сертификационным испытаниям коммерческий автомобиль на базе Lada Granta. Задумка реализована силами проекта «Ларгус Карелия» и компании Центральная СТО. Такие машины планируют выпускать серийно.

Точная грузоподъемность машины равна 920 кг, а габариты бортовой платформы составляют 1900/2200/2600 мм, сообщает журнал «Автоброкер Клуб». Колесная база изготовленного прототипа — 3100 мм, но к серийному производству ее раздвинут до 3250 мм.

Задняя подвеска — продольно-рычажная, на рессорах с пневмоэлементами. На автомобиль установлено ГБО с пропановым балоном на 60 литров. Двигатель объемом 1,8 литра подготовлен в тольяттинской компании «Супер-Авто».

Помимо бортовой платформы в производство могут пойти: версия с изотермическим фургоном, краном-манипулятором и даже жилой модуль (автодом). Также в планах разработчиков модификация с роботизированной трансмиссией и увеличение грузоподъемности до 1,5 тонн.

Первой разработкой «Ларгус Карелия» был универсал Lada Largus с высокой крышей.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: журнал «Автоброкер Клуб»