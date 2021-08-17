Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — журнал За рулем

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Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну

Планируется превратить этот проект в «полуторку», а также создать на его базе автодом.

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В Тольятти подготовили к сертификационным испытаниям коммерческий автомобиль на базе Lada Granta. Задумка реализована силами проекта «Ларгус Карелия» и компании Центральная СТО. Такие машины планируют выпускать серийно.

Точная грузоподъемность машины равна 920 кг, а габариты бортовой платформы составляют 1900/2200/2600 мм, сообщает журнал «Автоброкер Клуб». Колесная база изготовленного прототипа — 3100 мм, но к серийному производству ее раздвинут до 3250 мм.

Задняя подвеска — продольно-рычажная, на рессорах с пневмоэлементами. На автомобиль установлено ГБО с пропановым балоном на 60 литров. Двигатель объемом 1,8 литра подготовлен в тольяттинской компании «Супер-Авто».

Помимо бортовой платформы в производство могут пойти: версия с изотермическим фургоном, краном-манипулятором и даже жилой модуль (автодом). Также в планах разработчиков модификация с роботизированной трансмиссией и увеличение грузоподъемности до 1,5 тонн.

Фото: журнал «Автоброкер Клуб»

Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну

Планируется превратить этот проект в «полуторку», а также создать на его базе автодом.

Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — фото 1270791Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — фото 1270790Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — фото 1270789Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну
Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну

Планируется превратить этот проект в «полуторку», а также создать на его базе автодом.

Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — фото 1270790Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — фото 1270789Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну — фото 1270791Гранта станет грузовиком грузоподъемностью в тонну
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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

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