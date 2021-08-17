В рейтинге самых понятных выступлений автобоссов победил глава Continental

Глава «Конти» Николай Сетцер говорит наиболее простым языком для среднего слушателя. Специалисты составили рейтинг глав крупных компаний на основе речи каждого из них на ежегодном общем собрании в 2021 году.

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Каких только рейтингов не бывает! В данном случае речь о немецком «Индексе понятности Хоэнхайма» (DAX), который ежегодно составляет Университет Хоэнхайма в Штутгарте. Профессор Фрэнк Бретчнайдер и его команда с 2012 года изучают, насколько доходчиво и понятно формулируют свои мысли генеральные директора крупных концернов на общегодовых собраниях. Причем речь не только о компаниях, связанных с автобизнесом, а вообще всех достаточно крупных немецких фирмах.

Но нам в данном случае интересны успехи именно автобоссов. Согласно этому рейтингу, Николай Сетцер в 2021 году сменил главу Telekom Тимофея Хёттгеса, который последние шесть лет был бессменным лидером индекса HIX. То есть выражался наиболее понятно для аудитории, используя простые и емкие формулировки, не усложняя свою речь, когда выступал на ежегодном собрании компании при подведении итогов и рассказывая о планах на будущее.

Речь анализирует специальная компьютерная программа, которая ищет длинные предложения, технические малопонятные термины, иностранные и сложные слова. Все это учитывается при формировании индекса, который варьируется от 0 (трудно понять) до 20 (легко понять). Сетцер достиг максимальной оценки в 20 баллов за свою речь.

Согласно исследованию, выступления немецких автобоссов, в целом, стали несколько более понятными, чем в прошлом году. Улучшили свои позиции в рейтинге главы VW, Daimler и BMW. Бретчнайдер приводит в пример дизельный скандал. Раньше доклады о нем были «упакованы» в непонятные формулировки. Теперь генеральные директоры пытаются использовать наиболее простые слова, чтобы, например, освещать тему электромобильности.

Самая высокая позитивная динамика «понятности» среди всех выступавших оказалась у босса VW Герберта Дисса. Согласно исследованию, понятность его речи увеличилась сразу на 5,5 балла, до 13,1 балла. Босс Daimler Ола Каллениус также поднялся на 3,1 п.п., до 17 баллов. А для главы BMW Оливера Зипсе рост составил 2 пункта, ему присвоили 18,7 балла.

В целом этот рейтинг достаточно полезен и для самой компании, ведь чем понятнее говорит ее руководитель, тем больше вероятность, что даже простые люди с меньшим объемом знаний, чем он, поймут, о чем говорит их руководитель, и это позитивно отразится на внутреннем климате коллектива.

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