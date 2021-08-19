Для ОСАГО не потребуется техосмотр: уже скоро. Не путайте даты!

Эта «отвязка» будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

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С 22 августа в силу вступит закон, согласно которому при оформлении полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта, выдаваемая по результатам техосмотра.

Фактически, проверять наличие ТО у автомобилистов и мотоциклистов не будут, хотя обязанность проходить эту процедуру в законе сохраняется. А с 1 марта 2022 года в силу вступят поправки к КоАП, согласно которым за проезд под камерой на машине без диагностической карты автовладельцу «полагается» штраф в 2 тыс. рублей.

Однако приобретать полис ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, автомобилисты смогут только с 29 августа. Дело в том, что изменения в нормативные акты Банка России, которые касаются ОСАГО, начнут действовать с этой даты. Таким образом документ вступит в силу позже, чем закон.

Также с этой даты автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе вернув часть страховой премии. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

До 1 марта еще есть время, а пока власти решают, оставлять ли обязательный техосмотр, а пока МВД предлагает сократить список проверяемых на ПиКе узлов.



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