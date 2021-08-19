АВТОВАЗ полностью останавливает производство автомобилей

Волжский автозавод испытывает серьезные трудности в связи с дефицитом электронных компонентов, вызванным пандемией коронавируса.

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Буквально накануне появились неофициальные данные о том, что на предприятии обсуждают перенос предновогодних праздничных дней на конец августа, чтобы не отправлять работников в оплачиваемый простой. В четверг, 19 августа, эта информация дополнилась новыми подробностями.

Решение о переносе оставшихся трех дней единого корпоративного отпуска с декабря на август на заводе уже принято, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ». Дополнительные праздничные дни, изначально запланированные на 28–30 декабря, сотрудники автосборочных производств отгуляют 25–27 августа. Более того, на предшествующие этому 23 и 24 августа во всех автосборочных цехах завода все-таки объявят простой, сообщает источник.

Добавим, что 20 августа машины на АВТОВАЗе также производиться не будут, и таким образом, начиная с пятницы на этой неделе, автогигант отправится в импровизированный 10-дневный отпуск. Заметим, что плановый корпоративный отпуск на заводе завершился 15 августа, но на текущей рабочей неделе сборка всех моделей шла с перебоями из-за дефицита микрочипов.

Вся вышеизложенная информация носит неофициальный и предварительный характер. В среду, 18 августа, в пресс-службе АВТОВАЗа заявили, что о дальнейшем графике работы сообщат дополнительно, и никаких решений пока не принято.

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Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин