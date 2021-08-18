Из-за дефицита чипов АВТОВАЗ может остановиться уже в августе

Мировой кризис электронных компонентов продолжает оказывать серьезное влияние на крупнейший автозавод России. На АВТОВАЗе обсуждается решение об уходе в досрочный отпуск, сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ». Для этого предполагается перенести три нерабочих дня с конца декабря на конец текущего месяца — и остановить основные производства завода в Тольятти с 25 по 27 августа.
На появившуюся в соцсетях информацию уже отреагировали в пресс-службе производителя, однако подробности пообещали сообщить позднее.
«О графике работы на следующей неделе мы сообщим дополнительно. Никаких решений на сейчас не принято», — заявил редакции «За рулем» руководитель пресс-службы Сергей Ильинский.
С дефицитом микрочипов АВТОВАЗ столкнулся еще до августовского корпоративного отпуска, вынужденно перетряхивая комплектации выпускаемых моделей и несколько раз останавливая различные нитки конвейера. А в нынешнюю послеотпускную неделю производство автомобилей на платформе В0 (Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) не работает с понедельника по среду, а сборочно-кузовное производство Kalina (Granta) — по пятницу.
- Сравнительно нормально в рабочий темп вернулось лишь сборочно-кузовное производство моделей Niva Legend и переехавшей с завода ЛЗТ Niva Travel — простой по сборке внедорожников объявлен лишь на пятницу 20 августа.
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