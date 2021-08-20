Ни один из лотов не стоил дешевле 3,3 млн долларов, а итоговая цена самого дорогого автомобиля удивила даже продавца.

Материалы по теме Porsche Тома Круза выставлен на торги

Monterey Car Week — это автомобильный фестиваль, который традиционно проводится на калифорнийском побережье. Длится он неделю. В рамках фестиваля проводится несколько аукционов, в ходе которых на торги выставляются десятки и даже сотни очень дорогих и редких автомобилей. Фестиваль посещают десятки тысяч человек, которые приезжают на калифорнийский полуостров со всего мира, чтобы, в том числе, понаблюдать за битвами на аукционах. Вот 10 самых дорогих машин, купленных на Monterey Car Week в 2021 году.

10. Shelby Cobra 289 (1963 года )

Цена 4,13 млн долларов (306 млн рублей)

9. Ferrari 250 GT Series I Cabriolet (1958 года )

Цена 4,4 млн долларов (326 млн рублей)

8. Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type Supercharged (1928 года )

Цена 5,4 млн долларов (400 млн рублей)

7. Bugatti Type 35B Grand Prix (1929 года )

Цена 5,6 млн долларов (415 млн рублей)

6. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour De France (1958 года )

Цена 6 млн долларов (445 млн рублей)

5. Ferrari 275 GTB Competizione от Scaglietti (1966 года )

Цена 7,7 млн долларов (571 млн рублей)

4. Ferrari 268 SP от Fantuzzi (1962 года )

Цена 7,7 млн долларов (571 млн рублей)

3. Aston Martin DB4 GT Zagato (1962 года )

Цена 9,5 млн долларов (704 млн рублей)

2. 250 GT LWB California Spider Competizione (1959 года )

Цена 10,8 млн долларов (801 млн рублей)

1. McLaren F1 (1995 года )

Цена 20,5 млн долларов (1,5 млрд рублей)

При этом некоторые хедлайнеры аукционов, в том числе Porsche 917 K 1970 года (оценен в 16–18,5 млн долларов (1,19–1,37 млрд рублей)), Ford GT40 1966 года (оценен в 7–9 млн долларов (519–667 млн рублей)) и Mercedes-Benz CLK-GTR 1998 года (оценен в 8,5–10 млн долларов (630–742 млн рублей)), никого не заинтересовали и остались в гаражах прежних хозяев.

А вот 10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах в 2020 году.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: аукционные дома