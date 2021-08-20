Monterey Car Week — это автомобильный фестиваль, который традиционно проводится на калифорнийском побережье. Длится он неделю. В рамках фестиваля проводится несколько аукционов, в ходе которых на торги выставляются десятки и даже сотни очень дорогих и редких автомобилей. Фестиваль посещают десятки тысяч человек, которые приезжают на калифорнийский полуостров со всего мира, чтобы, в том числе, понаблюдать за битвами на аукционах. Вот 10 самых дорогих машин, купленных на Monterey Car Week в 2021 году.
10. Shelby Cobra 289 (1963 года)
Цена 4,13 млн долларов (306 млн рублей)
9. Ferrari 250 GT Series I Cabriolet (1958 года)
Цена 4,4 млн долларов (326 млн рублей)
8. Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type Supercharged (1928 года)
Цена 5,4 млн долларов (400 млн рублей)
7. Bugatti Type 35B Grand Prix (1929 года)
Цена 5,6 млн долларов (415 млн рублей)
6. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour De France (1958 года)
Цена 6 млн долларов (445 млн рублей)
5. Ferrari 275 GTB Competizione от Scaglietti (1966 года)
Цена 7,7 млн долларов (571 млн рублей)
4. Ferrari 268 SP от Fantuzzi (1962 года)
Цена 7,7 млн долларов (571 млн рублей)
3. Aston Martin DB4 GT Zagato (1962 года)
Цена 9,5 млн долларов (704 млн рублей)
2. 250 GT LWB California Spider Competizione (1959 года)
Цена 10,8 млн долларов (801 млн рублей)
1. McLaren F1 (1995 года)
Цена 20,5 млн долларов (1,5 млрд рублей)
При этом некоторые хедлайнеры аукционов, в том числе Porsche 917 K 1970 года (оценен в 16–18,5 млн долларов (1,19–1,37 млрд рублей)), Ford GT40 1966 года (оценен в 7–9 млн долларов (519–667 млн рублей)) и Mercedes-Benz CLK-GTR 1998 года (оценен в 8,5–10 млн долларов (630–742 млн рублей)), никого не заинтересовали и остались в гаражах прежних хозяев.
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Фото: аукционные дома