Зачем тратить миллионы на автомобиль, если за пару месяцев его можно сделать самому?

Какая самая дорогая машина в мире? Что ж, если мы говорим о стоимости новых машин, то это звание следует присудить Rolls-Royce Boat Tail, который был куплен, согласно слухам, по цене 28 млн долларов (2,08 млрд рублей). Официально же это звание следует отдать Bugatti La Voiture Noire с открыто озвученной стоимостью 18,7 млн долларов (1,39 млрд рублей).

Но стоимость этих машин, даже вместе взятых, не сравнится с суммой, которую запрашивали за Ferrari 250 GTO 1963 года. В 2018 году шасси номер 4153GT было куплено Дэвидом МакНилом за 70 млн долларов (5,21 млрд рублей по сегодняшнему курсу). Это сделало 250 GTO самым дорогим автомобилем в мире. Поскольку было изготовлено всего 36 экземпляров модели, ее стоимости не стоит удивляться.

Ютуберу, занимающемуся деревообработкой, легче построить самому подобный автомобиль, чем купить. Знакомьтесь — миниатюрный Ferrari 250 GTO из Вьетнама, выполненный из дерева.

Проект занял у краснодеревщика 70 дней. В опубликованном видео запечатлен весь процесс создания машины. Несмотря на небольшие размеры 250 GTO, это вполне функциональный автомобиль с электрической трансмиссией.

А здесь вы узнаете историю полностью деревянного Bugatti.

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Фото: Ferrari

Видео: YouTube