Замерим мощность? Эпичные аварии на диностендах

Это очень страшно: машина как бы стоит в тесном гараже, но в каком-то смысле очень быстро едет...

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Стенды для замера характеристик двигателя — это всегда весело. Даже если все идет по плану, это всегда эксперимент с нетерпеливым ожиданием результатов. А уж если что-то пошло не так...

Конечно, владельцам автомобилей (и стендов) в таких ситуациях, как правило, не до шуток, но если такое попадает на видео, удовольствие от просмотра гарантировано.

В дайджесте, подготовленном Youtube-каналом powerstroke, вы почти не увидите сильных внешних разрушений, всю «погоду» делают совершенно иные составляющие роликов. Например, тут все в порядке со звуковым сопровождением — ох уж этот прекрасный звук растущих оборотов, предвещающий близкий финал. А что до разрушений, то тем, кто в теме, хорошо известно, что означает внезапный черный или белый дым, огонь или выброс масла...

Но не всегда не выдерживает именно силовой агрегат. Часть «крашей» на динамометрических стендах связано с тем, что автомобиль оказался недостаточно хорошо закреплен. А еще можно оступиться на барабане, пока он еще вращается!.. Словом, если любите мощные машины, проявляйте повышенную осторожность. Даже в моменты, когда машина никуда не едет.

В США заезды на диностендах — это целое шоу под названием Dyno Test. В прошлом году при большом скоплении народа взорвался известный по таким выступлениям пикап Master Shredder II.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Видео: Youtube / powerstroke