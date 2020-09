Взрыв двигателя в 3000 л.с. (мощное видео)

Форсированный дизель Cummins с двойным турбонаддувом принес этому грузовику славу, но теперь все в прошлом.

Кастомный пикап, получивший широкую известность в тюнинг-индустрии США под именем Master Shredder II, взорвался во время показательных выступлений на динамометрическом стенде — это довольно зрелищное соревнование называется Dyno Test. За последние несколько лет монстр «сдал» десятки тестов, но в этот раз что-то пошло не так.

В моторном отсеке у Шреддера скрывался форсированный дизель Cummins с двойным турбонаддувом, способный развивать 3000 л.с. Уже во время первых попыток подтвердить это на практике слышно, что двигатель с сумасшедшей отдачей не совсем стабилен. Табло, попавшее в кадр одного из опубликованных видео, зафиксировало показатель 2920 л.с. А спустя какое-то время двигатель буквально пошел вразнос — по крайней мере, именно такое впечатление создается со стороны.

К счастью, водитель и пассажир смогли быстро покинуть кабину и отделались небольшими ожогами и несколькими царапинами. А останки Шреддера быстро потушили из огнетушителей.

