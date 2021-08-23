АВТОВАЗ остановил производство до сентября

При этом конвейер в Ижевске, где собираются Весты, продолжают работать.

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Нехватка компонентов компании Bosch привела к тому, что АВТОВАЗ вынужден остановить все три производственные линии в Тольятти, на которых собираются, в том числе, автомобили Renault.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — сообщили на предприятии.

Три нерабочих дня уже объявлены отпуском, который перенесли с декабря, а остальные дни будут оплачиваться рабочим в неполной мере — 2/3 от зарплаты.

На предприятии в Ижевске автомобили Lada Vesta собираются с использованием других компонентов, недостатка в которых нет. Поэтому завод там продолжает работать в штатном режиме.

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Фото: Андрей Холмов / ТАСС