АВТОВАЗ остановил производство до сентября

Материалы по темеЗа Ладами выстроились очереди — что происходит?
Нехватка компонентов компании Bosch привела к тому, что АВТОВАЗ вынужден остановить все три производственные линии в Тольятти, на которых собираются, в том числе, автомобили Renault.
«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — сообщили на предприятии.
Три нерабочих дня уже объявлены отпуском, который перенесли с декабря, а остальные дни будут оплачиваться рабочим в неполной мере — 2/3 от зарплаты.
На предприятии в Ижевске автомобили Lada Vesta собираются с использованием других компонентов, недостатка в которых нет. Поэтому завод там продолжает работать в штатном режиме.
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Фото: Андрей Холмов / ТАСС