Начались массовые продажи новой версии Lada Granta (с дистанционным запуском)

Lada Connect позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля. Гранта с такой системой дороже на 12 тысяч рублей.

Впервые АВТОВАЗ представил телематическую систему Lada Connect ещё в 2016 году. Спустя два года дилеры Lada стали предлагать и ставить данный комплекс. Наконец, в 2021 году российская марка доработала систему и в мае запустила официальные продажи «подключенной» Lada Granta.

Такая модель была доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае. Как сообщает Лада.онлайн, в августе началась централизованная поставка первой партии Granta с Lada Connect, то есть комплекс теперь появился и в других регионах России.

Помимо этого, с августа по сентябрь дилеры Lada должны заменить нынешние тестовые Гранты на товарные образцы в комплектациях Luxe и Luxe Prestige с пакетом Lada Connect.

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Стоимость Lada Connect составляет всего 12 тысяч рублей, включая три года обслуживания. Телематическая система позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью приложения на смартфоне. Можно открывать или закрывать двери и багажник, управлять климатической установкой, запускать мотор, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора. Также комплекс показывает геолокацию машины и уведомляет владельца об ударе или эвакуации.

В будущем АВТОВАЗ оснастит системой Lada Connect и другие модели марки.

А мы уже испытали такую Гранту. Вот видео:

Фото: АВТОВАЗ