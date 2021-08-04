Начались массовые продажи новой версии Lada Granta (с дистанционным запуском) — журнал За рулем

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Начались массовые продажи новой версии Lada Granta (с дистанционным запуском)

Lada Connect позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля. Гранта с такой системой дороже на 12 тысяч рублей.

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Впервые АВТОВАЗ представил телематическую систему Lada Connect ещё в 2016 году. Спустя два года дилеры Lada стали предлагать и ставить данный комплекс. Наконец, в 2021 году российская марка доработала систему и в мае запустила официальные продажи «подключенной» Lada Granta.

Такая модель была доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае. Как сообщает Лада.онлайн, в августе началась централизованная поставка первой партии Granta с Lada Connect, то есть комплекс теперь появился и в других регионах России.

Помимо этого, с августа по сентябрь дилеры Lada должны заменить нынешние тестовые Гранты на товарные образцы в комплектациях Luxe и Luxe Prestige с пакетом Lada Connect.

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Стоимость Lada Connect составляет всего 12 тысяч рублей, включая три года обслуживания. Телематическая система позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью приложения на смартфоне. Можно открывать или закрывать двери и багажник, управлять климатической установкой, запускать мотор, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора. Также комплекс показывает геолокацию машины и уведомляет владельца об ударе или эвакуации.

В будущем АВТОВАЗ оснастит системой Lada Connect и другие модели марки.

А мы уже испытали такую Гранту. Вот видео:

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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