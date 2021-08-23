Новый товарный знак Mazda раскрыл секрет компании

Логотип и название говорят о том, что будущее производителя будет плотно связано с роторными двигателями четырех разных типов, включая работающий на альтернативном топливе.

Материалы по теме Mazda запатентовала новую модель

В компании Mazda настоящая революция — разрабатываются уникальные автомобили с двигателями, не имеющими аналогов в мире. Сообщения валятся одно за другим: вот представлено спортивное купе в стиле RX-Vision с электромотором на передней оси, а вот роторный двигатель, работающий на водороде, для преемника RX-8. Теперь мы узнали о восьми (!) новых торговых марках Mazda, три из которых касаются электрифицированных силовых установок.

На логотипах этих торговых марок, получивших названия e-SKYACTIV R-Energy, e-SKYACTIV R-HEV и e-SKYACTIV R-EV, изображен треугольный поршень роторного двигателя, стилизованный под букву «е». В прошлом году ходили слухи о разработке очень компактной силовой установки на основе роторного мотора. Планируется три версии мотора: мягкий гибрид, обычный гибрид и электромобиль с увеличенным запасом хода за счет подзарядки от генератора, который крутит роторный двигатель. Теперь мы подозреваем четвертый вариант роторного гибрида — на водороде.

Другие четыре товарных знака — Field Journey, Sports Appearance, VS Terracotta Selection и Pro—X — предназначены для спецсерий уже выпускающихся автомобилей. Например, для CX—5.

В ближайшее время Mazda намерена выпустить 13 новых моделей.

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Изображение: hatenablog.com