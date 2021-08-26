Niva Legend c мультимедиа — все подробности — журнал За рулем

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Niva Legend c мультимедиа - все подробности

Устройство предлагается одним-единственным дилером, но выглядит как опция от производителя.

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В августе 2021 года в Боливии стартовали официальные продажи российского внедорожника Lada Niva Travel. Интерес к этой новости заставил общественность обратить внимание и на еще один факт: боливийский дистрибьютор Лады также предлагает к покупке обе версии Niva Legend — короткобазный вариант именуется 4х4 Urban, а длиннобазный — Vagonetta 4x4 Urban Smart, причем машины в южноамериканском исполнении имеют интересную опцию.

Это мультимедийная система, показанная в рекламе, которая появилась еще в 2020 году, а в нынешнем августе стала вирусной благодаря русскому переводу. Новое головное устройство, по информации из ролика, помимо базовых функций имеет навигацию и доступ в интернет.

Изделие, при некоторой компромиссности компоновки, вполне выглядит опцией от производителя — удалось добавить даже заставку с фирменной Ладьей в начале работы системы.

Примечательно, что сайт дистрибьютора Lada в Боливии об этой интересной опции ничего не рассказывает. Информация о ней еще в конце июля появилась лишь у одного из четырех боливийских дилеров — да и то не на официальном сайте, а в профиле Facebook.

Пресс-служба АВТОВАЗа от комментариев по боливийской комплектации Нивы воздерживается. Каких-либо предпосылок к появлению такой ММС на российских машинах на данный момент нет.

Фото: Facebook / Bolivian Auto Motors
Видео: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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