Mercedes сделал кемпер на базе Renault — журнал За рулем

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Mercedes сделал кемпер на базе Renault

Citan Micro Camper, который скоро появится в продаже, получил кровать и мини-кухню, которую можно установить или снять за считаные минуты.

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Всего пару дней назад MercedesBenz представила новый Citan, созданный на базе Renault Kangoo, и теперь появились фотографии его особой версии — кемпера.

Модули, которыми оснащен дом на колесах Citan, разрабатывались специалистами по кемперам из VanEssa. Среди них мини-кухня со встроенной газовой плитой и раковиной, 31-литровый холодильник и 13-литровый резервуар для воды.

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Кухонный модуль весит около 60 кг, что позволяет легко установить и снять его всего за несколько минут.

Несмотря на компактные размеры, в «каблучке» нашлось место для хранения кастрюль, сковородок, посуды и прочих принадлежностей.

Также есть большая кровать, а точнее целая спальная система, адаптированная для MercedesBenz Citan Tourer. Ее размеры составляют 115 на 189 см.

В сложенном состоянии этот модуль прячется в грузовом отделении, над мини-кухней. При этом задние сиденья фургона можно использовать по прямому назначению.

Фото: Daimler AG

Mercedes сделал кемпер на базе Renault

Citan Micro Camper, который скоро появится в продаже, получил кровать и мини-кухню, которую можно установить или снять за считаные минуты.

Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273746Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273745Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273744Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273743Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273742Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273741Mercedes сделал кемпер на базе Renault
Mercedes сделал кемпер на базе Renault

Citan Micro Camper, который скоро появится в продаже, получил кровать и мини-кухню, которую можно установить или снять за считаные минуты.

Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273743Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273741Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273742Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273746Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273745Mercedes сделал кемпер на базе Renault — фото 1273744Mercedes сделал кемпер на базе Renault
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Отзывы о Mercedes-Benz Citan (1)

Mercedes-Benz 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Просторный,экономичный...Комфортный...

Недостатки:

Не найдено...

Комментарий:

Владею с 2015 года ..И ни на что не хочу менять..Покупал в комплекте с Чипом от фирмы "ДТЕ системс"..Расход в городе 5,7...По трассе ещё меньше...Мотор дизель 110 лошадок ..плюс чип добавил..20 % мощности.По скорости.и минус 20 % процентов расход топлива.на 1200 км бака реально хватает...

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