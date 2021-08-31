Mercedes сделал кемпер на базе Renault

Citan Micro Camper, который скоро появится в продаже, получил кровать и мини-кухню, которую можно установить или снять за считаные минуты.

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Всего пару дней назад Mercedes—Benz представила новый Citan, созданный на базе Renault Kangoo, и теперь появились фотографии его особой версии — кемпера.

Модули, которыми оснащен дом на колесах Citan, разрабатывались специалистами по кемперам из VanEssa. Среди них мини-кухня со встроенной газовой плитой и раковиной, 31-литровый холодильник и 13-литровый резервуар для воды.

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Кухонный модуль весит около 60 кг, что позволяет легко установить и снять его всего за несколько минут.

Несмотря на компактные размеры, в «каблучке» нашлось место для хранения кастрюль, сковородок, посуды и прочих принадлежностей.

Также есть большая кровать, а точнее целая спальная система, адаптированная для Mercedes—Benz Citan Tourer. Ее размеры составляют 115 на 189 см.

В сложенном состоянии этот модуль прячется в грузовом отделении, над мини-кухней. При этом задние сиденья фургона можно использовать по прямому назначению.

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Фото: Daimler AG