Японцев удивил российский внедорожник Стрела

Их впечатлил дизайн новинки, а некоторые уже задумались, где брать на него запчасти.

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Дизайн Стрелы читатели японского издания Yahoo News Japan назвали идеальным. Обсуждая российскую новинку на базе военного грузовика, они подняли несколько интересных тем.

Напомним, что снаряженная масса новинки составляет 2,6 тонны, а грузоподъемность — 900 кг. То есть максимальная масса равна 3,5 тонны, а значит управлять им можно, имея права категории В. Длина машины достигает 5090 мм, а ширина — 2350 мм. Высота внедорожника в снаряженном состоянии равна 1995 мм.

Под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 149 л.с., который передает крутящий момент на все колеса через раздатку с понижающей передачей и 6-ступенчатую механику российского производства.

«Классный!!! Лично для меня, это — идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров», — цитирует РИА «Новости» высказывание одного из японских автолюбителей.

Такое мнение высказал не один человек — дизайн машины понравился многим:

«Выглядит очень брутально! Красивая машина!»

Кажется, некоторых смутили габариты внедорожника.

«Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра», — немного ошибся один из читателей (ширина 2,35 метра).

Естественно, не обошлось без аналогий с американским Хаммером:

«Увидев фотографию, я подумал, что это Hummer», — признался один из комментаторов заметки.

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Других смутило соотношение мощности двигателя к массе, из-за чего они засомневались во внедорожных качествах новинки:

«Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра… По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли».

И, конечно же, был поднят вопрос цены автомобиля. Действительно, если производство будет мелкосерийным, то заплатить за Стрелу придется немало.

«Стоимость, скорее всего, также будет впечатляющей», — предположил один из читателей.

Напомним, что во многом Стрела унифицирована с ГАЗелью и Соболем Next, а значит можно хотя бы примерно прикинуть стоимость. Фургон ГАЗель Next с тем же двигателем стоит порядка 2 млн рублей. Следовательно, Стрела, имея полный привод и ограниченный тираж, будет не дешевле. Скорее всего, машина будет стоить около 3 млн рублей, хотя точная цена во многом зависит от оснащения.

«Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?» — спрашивает один из комментаторов.

Да, конечно. В России — без проблем. Как уже говорилось, у внедорожника очень много общего с ГАЗелями и Соболями.

Узнать о бронированной Стреле вы можете здесь

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Фото, видео: instagram.com/kbm_roadster