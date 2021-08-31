Автокредитов стали выдавать все больше

В топ-5 ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов вошел РГС Банк.

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Согласно официальной статистике ЦБ РФ, прирост розничного кредитного портфеля в банках России за I полугодие 2021 года составил 13,5%, тогда как розничный кредитный портфель РГС Банка за этот же период вырос на 50%. Это позволило кредитной организации войти в топ-30 крупнейших банков в России по размеру кредитного портфеля физлиц, поднявшись сразу на 8 позиций и заняв 28-е место.

Особенный рост, на 70%, продемонстрировал портфель автокредитов, который за 6 месяцев увеличился с 37,3 до 63,7 млрд рублей. Банк вошел в ведущую пятерку ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов с долей рынка в 8%.

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За первые шесть месяцев этого года автокредитов РГС Банк выдал на 40,3 млрд рублей по сравнению с 15,5 млрд рублей по итогам того же периода прошлого года.

Вместе с ростом бизнеса улучшаются финансовые показатели за счет роста операционных доходов и снижения стоимости рисков.

Фото: РГС Банк