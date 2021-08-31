Подходящая TARA? Видеообзор нового конкурента Lada Vesta

По некоторым ключевым параметрам он превосходит нынешние недорогие седаны. Под капотом — проверенный мотор, выдающий 113 л.с.

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На недавно завершившейся выставке «Интеравто» в Москве иранский производитель Iran Khodro представил три модели, которые надеется продавать в России. Отметим, что это уже четвертая попытка бренда прижиться на российском рынке.

Все автомобили построены на базе моделей Peugeot, а наиболее эффектным в плане внешности получился IKCO Tara на базе Peugeot-301, о которой Youtube-канал «Автомобильная Россия» снял подробный видеообзор.

Автор канала сообщает, что некоторые ключевые для бюджетника параметры — длина, колесная база, объем багажника — у иранской машины чуть больше, чем у Lada Vesta. Так, багажник вмещает 506 литров, тогда как у отечественного седана — лишь 480 литров.

У франко-иранской машины дисковые тормоза на обеих осях, полузависимая балка сзади и МакФерсон спереди. Под капотом — двигатель с чугунным блоком и алюминиевой головкой, с системой изменения фаз газораспределения. При объеме 1,6 литра он выдает 113 л.с. и 144 Нм, а агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой МКП.

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Салон, с поправкой на класс машины и вторичность дизайна, производит впечатление довольно уютного, есть запуск с кнопки, электрорегулировки водительского сиденья, климат-контроль, круиз-контроль, люк в крыше. Станет ли эта машина конкурентом уже имеющимся в России бюджетникам, зависит от целого ряда факторов: цена, развитость дилерской сети, качество обслуживания и ремонта.

Еще одним важным фактором для любого автопроизводителя сейчас является ситуация с микрочипами: Веста, например, уже лишилась магнитолы, а Гранта может скоро потерять ABS.

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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»