Самолет с двигателем от Aurus появится в конце 2021 года

Як-18Т с двигателем российского премиального автомобиля поднимется в небо в конце 2021 — начале 2022 года, рассказал РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
Доработанный автомотор V8 осенью установят на Як-18Т и начнут испытания с пробежек, потом подлетов. В конце этого — начале следующего года самолет выполнит первые полеты, рассказал конструктор.
Будет и вторая версия этого двигателя для легких самолетов акробатической категории по проекту «Циркач». Его планируют установить на летающую лабораторию на базе самолета Як-52, тестировочные полеты начнутся в следующем году.
«Далее по двигателю АПД-500 перед нами встает выбор — отдать его в штучное производство или проработать серийный вариант. Последнее потребует организации и проведения опытно-конструкторской работы длительностью до 2,5 лет», — рассказал Гордин.
Авиационный двигатель АПД-500, созданный на основе автомобильного из серии Aurus, после сертификации может заинтересовать иностранных покупателей своей ценой, считают разработчики.
Самым мощным двигателем проекта единой модульной платформы на сегодняшний день является V12 объемом 6,6 л (850 л.с.) с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.
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Фото: Ладислав Карпов/ТАСС, Максим Зарецкий/ТАСС