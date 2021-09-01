Самолет с двигателем от Aurus появится в конце 2021 года

Это будет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500 (500 л.с.), созданным на основе мотора от автомобилей серии Aurus.

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Як-18Т с двигателем российского премиального автомобиля поднимется в небо в конце 2021 — начале 2022 года, рассказал РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

Доработанный автомотор V8 осенью установят на Як-18Т и начнут испытания с пробежек, потом подлетов. В конце этого — начале следующего года самолет выполнит первые полеты, рассказал конструктор.

Будет и вторая версия этого двигателя для легких самолетов акробатической категории по проекту «Циркач». Его планируют установить на летающую лабораторию на базе самолета Як-52, тестировочные полеты начнутся в следующем году.

«Далее по двигателю АПД-500 перед нами встает выбор — отдать его в штучное производство или проработать серийный вариант. Последнее потребует организации и проведения опытно-конструкторской работы длительностью до 2,5 лет», — рассказал Гордин.

Авиационный двигатель АПД-500, созданный на основе автомобильного из серии Aurus, после сертификации может заинтересовать иностранных покупателей своей ценой, считают разработчики.

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Самым мощным двигателем проекта единой модульной платформы на сегодняшний день является V12 объемом 6,6 л (850 л.с.) с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

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Фото: Ладислав Карпов/ТАСС, Максим Зарецкий/ТАСС

