Усилители JBL DSP: автозвук на должном уровне

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Компания HARMAN представила в России новые автомобильные усилители звука со встроенным DSP процессором — JBL DSP4086 и JBL DSP2544.

Новинки имеют арсенал инструментов для создания и настройки профессиональной акустической системы на базе как штатных, так и кастомных компонентов.

JBL DSP4086 — компактный 8-канальный усилитель класса D со встроенным DSP—модулем, который можно разместить в скрытой полости автомобиля и сделать его центром управления всей аудиосистемой. 6 входных каналов и 8 аудиовыходов полностью управляются с помощью цифрового аудиопроцессора. JBL DSP2544 создан на базе усилителя класса A/B и оснащен 4 аудиовходами, 4 аудиовыходами и 2 выходными каналами с предусилением.

Настройка производится через фирменное приложение для ПК на операционной системе Windows. Пользователю доступны полнодиапазонные кроссоверы с возможностью выбора частоты в диапазоне от 0 до —48дБ, а также 31-полосный графический или параметрический эквалайзер. Для каждого канала можно настроить уровень усиления, ограничение выходного сигнала и задержку до 0,2 мс. Управление сабвуфером осуществляется с помощью проводного регулятора мощности. Балансные входные RCA каналы минимализируют искажение сигнала с источника и совместимы практически с любыми головными устройствами. Для подключения к системам с другими выходными разъемами в комплект входят переходники с RCA на винтовые клеммы.

Номинальная мощность усилителя JBL DSP4086 составляет 60 Вт на канал при сопротивлении 2 Ом и 40 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом, а суммарная пиковая мощность достигает 1000 Вт. Низкое потребление электроэнергии усилителя класса D гарантирует допустимую нагрузку на систему бортового питания. Четырехканальная версия JBL DSP2544 выдает 25 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом.

Новинки готовы к эксплуатации даже в самых суровых условиях российского климата.