США оставили в Афганистане 65 000 автомобилей Ford Rangers и Humve

На представленном видео американские солдаты уничтожают военную технику перед тем, как покинуть Афганистан. Когда в конце прошлого месяца американские войска вышли из Афганистана, они забрали с собой далеко не всю технику. Остались, в том числе тысячи Ford Ranger и Humvee.
По слухам, правда они официально никак не подтверждены, Талибан (запрещенная в России террористическая организация) получила в свои руки оружие США на 83 миллиона долларов, при этом предполагалось, что все это было полностью функционально и готово к применению.
Однако при проверке фактов The Washington Post объясняет, что обсуждаемая цифра в 83 млн долларов связана с расходами в Фонд сил безопасности Афганистана после вторжения США в 2001 году. Согласно отчету Счетной палаты правительства за 2017 год, только 29% этих денег пошло на оборудование и транспорт.
Согласно тому же отчету, в период с 2005 по 2016 годы на деньги налогоплательщиков США было куплено 76 000 автомобилей для использования в Афганистане, в том числе 43 000 пикапов Ford Ranger, 22 000 Humvee и 900 MRAP (противоминные машины с защитой от засад).
Около 70% ТС было передано афганским вооруженным силам, а остальные — национальной полиции.
Мы не знаем, что случилось со всеми этими автомобилями. Те, что были переданы афганским силам безопасности, могут находиться в руках талибов. Но, как и большая часть оборудования, заказанного в первые дни военной кампании, часть автомобилей уже много лет назад утилизирована в силу своего возраста.
Однако понятно, что американские военные были не настолько глупы, чтобы оставить серьезные машины заправленными и готовыми к использованию новым режимом. The Washington Post цитирует главу Центрального командования США генерала Кеннета Ф. Маккензи-младшего, который заявил, что перед тем, как покинуть кабульский аэропорт в последний раз, военные навсегда вывели из строя часть автомобилей (сколько неясно) и 73 самолета.
- Чем военный водитель отличается от обычного? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм
Фото: defenseimagery/Wikipedia и EPA