США оставили в Афганистане 65 000 автомобилей Ford Rangers и Humve

Впрочем, американские военные заявили, что позаботились о том, чтобы часть их оружия и техники не попала в руки талибов.

Материалы по теме Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят

На представленном видео американские солдаты уничтожают военную технику перед тем, как покинуть Афганистан. Когда в конце прошлого месяца американские войска вышли из Афганистана, они забрали с собой далеко не всю технику. Остались, в том числе тысячи Ford Ranger и Humvee.

По слухам, правда они официально никак не подтверждены, Талибан (запрещенная в России террористическая организация) получила в свои руки оружие США на 83 миллиона долларов, при этом предполагалось, что все это было полностью функционально и готово к применению.

Однако при проверке фактов The Washington Post объясняет, что обсуждаемая цифра в 83 млн долларов связана с расходами в Фонд сил безопасности Афганистана после вторжения США в 2001 году. Согласно отчету Счетной палаты правительства за 2017 год, только 29% этих денег пошло на оборудование и транспорт.

Согласно тому же отчету, в период с 2005 по 2016 годы на деньги налогоплательщиков США было куплено 76 000 автомобилей для использования в Афганистане, в том числе 43 000 пикапов Ford Ranger, 22 000 Humvee и 900 MRAP (противоминные машины с защитой от засад).

Около 70% ТС было передано афганским вооруженным силам, а остальные — национальной полиции.

Материалы по теме Сколько (и каких) машин оставила Америка афганским террористам

Мы не знаем, что случилось со всеми этими автомобилями. Те, что были переданы афганским силам безопасности, могут находиться в руках талибов. Но, как и большая часть оборудования, заказанного в первые дни военной кампании, часть автомобилей уже много лет назад утилизирована в силу своего возраста.

Однако понятно, что американские военные были не настолько глупы, чтобы оставить серьезные машины заправленными и готовыми к использованию новым режимом. The Washington Post цитирует главу Центрального командования США генерала Кеннета Ф. Маккензи-младшего, который заявил, что перед тем, как покинуть кабульский аэропорт в последний раз, военные навсегда вывели из строя часть автомобилей (сколько неясно) и 73 самолета.

Чем военный водитель отличается от обычного? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.



«За рулем» теперь можно читать в Телеграм

Фото: defenseimagery/Wikipedia и EPA