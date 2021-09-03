Японцы готовы платить за Lada Vesta Sport 2,5 млн рублей

Машина рекламируется как участвующая в различных соревнованиях и очень приятная в управлении.

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Один из экземпляров российского спортивного седана Lada Vesta Sport в ближайшем будущем доберется до Японии. В Страну восходящего солнца его частным образом собирается ввезти компания Le Parnass, специализирующаяся на поставках экзотических для региона машин — в том числе российских марок УАЗ и Lada.

Разумеется, в Японию попадет обычная 145-сильная Веста Спорт с передним приводом и левым расположением руля — альтернативных версий АВТОВАЗ в настоящее время не производит. Импортер планирует просить за седан голубого цвета 3,78 млн иен, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на аккаунт компании Le Parnass в Twitter.

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В переводе на российскую валюту цена составляет около 2,5 млн рублей. Напомним, в России цена производителя на Vesta Sport начинается от 1 209 900 рублей — правда, дилеры просят заметно больше, около полутора миллионов рублей.

Продавец автомобиля пишет, что такие седаны принимают участие «в автоспортивных состязаниях, таких как ралли», а в описании ходовых свойств машины указано, что она «чрезвычайно приятна» в управлении. На снимках показан автомобиль, находящийся у российского дилера во Владивостоке, перед отправкой в Японию.