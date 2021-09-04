Катера бывают разные, но таких мы еще не видели — они будут похожи на знаменитые автомобили. Компания Floating Motors создала целый модельный ряд: Mini Cooper, Jaguar E-Type, минивэн VW Type 2, Mercedes-Benz SLS и Fiat 500.
Кстати, у VW даже есть палуба на крыше и настоящая дверь багажника, которая, открываясь вниз, превращается в зону отдыха и платформу для дайвинга. Есть даже лестница, по которой можно выбраться из воды.
Компания планирует выпускать катера разной длины: от маленьких (3–3,5 метров) до очень больших (7,5 метров).
Корпуса будут разными: и обычные, лодочные, и катамаранного типа, и даже с подводными крыльями. Двигатели подвесные, электрические, мощностью от 41 до 243 л.с., в зависимости от модели.
Floating Motors — это совместное предприятие итальянского производителя гидроциклов Jet Capsule SrL и дизайн-студии Lazzarini.
Сроки начала производства катеров, к сожалению, не уточняются.
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Фото: Floating Motors