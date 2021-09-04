Новая идея для катеров — в виде автомобиля — журнал За рулем

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Новая идея для катеров — в виде автомобиля

Компания Floating Motors выпустит катера, похожие на автомобили — на модели, ставшие всемирной классикой.

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Катера бывают разные, но таких мы еще не видели — они будут похожи на знаменитые автомобили. Компания Floating Motors создала целый модельный ряд: Mini Cooper, Jaguar E-Type, минивэн VW Type 2, Mercedes-Benz SLS и Fiat 500.

Кстати, у VW даже есть палуба на крыше и настоящая дверь багажника, которая, открываясь вниз, превращается в зону отдыха и платформу для дайвинга. Есть даже лестница, по которой можно выбраться из воды.

Новая идея для катеров — в виде автомобиля

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Компания планирует выпускать катера разной длины: от маленьких (3–3,5 метров) до очень больших (7,5 метров).

Корпуса будут разными: и обычные, лодочные, и катамаранного типа, и даже с подводными крыльями. Двигатели подвесные, электрические, мощностью от 41 до 243 л.с., в зависимости от модели.

Новая идея для катеров — в виде автомобиля

Floating Motors — это совместное предприятие итальянского производителя гидроциклов Jet Capsule SrL и дизайн-студии Lazzarini.

Новая идея для катеров — в виде автомобиля

Сроки начала производства катеров, к сожалению, не уточняются.

Новая идея для катеров — в виде автомобиля

Фото: Floating Motors

Новая идея для катеров — в виде автомобиля

Компания Floating Motors выпустит катера, похожие на автомобили — на модели, ставшие всемирной классикой.

Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274867Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274866Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274865Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274864Новая идея для катеров — в виде автомобиля
Новая идея для катеров — в виде автомобиля

Компания Floating Motors выпустит катера, похожие на автомобили — на модели, ставшие всемирной классикой.

Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274865Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274866Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274864Новая идея для катеров — в виде автомобиля — фото 1274867Новая идея для катеров — в виде автомобиля
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