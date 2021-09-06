Скрытые патрули ГИБДД выявили более 120 пьяных водителей

Только за июль-август такими патрулями было выявлено на дорогах Москвы более 4 тыс. административных правонарушений. Из них свыше 120 — управление машиной пьяным водителем, 77 случаев — движение по встречной полосе, более 1500 — нарушение правил тонировки, 620 — нестандартные государственные регистрационные знаки или установленные с нарушениями требований, рассказал Александр Быков в эфире «Авторадио».
При скрытом контроле наряд сотрудников на автомобиле без специальных опознавательных знаков фиксирует нарушения правил дорожного движения. Полицейские в такой машине находятся на связи со стационарными нарядами, пешими постами, теми, кто несет службу на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой. Те, в случае необходимости, останавливают транспортное средство нарушителя.
Во время скрытого патрулирования фиксируются: выезд на встречку, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также пользование телефоном за рулем и непристегнутый ремень безопасности.
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