Его запустит Яндекс на нескольких московских улицах.

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Уже этой осенью Яндекс готовит к запуску беспилотное такси на юго-западе Москвы. Поездки на нем будут совершать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы записаться на такую поездку, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, но разрешено участвовать в тестировании только лицам, достигшим 18 лет.

В июле прошлого года президент подписал закон «Об экспериментальных правовых режимах». ЭПР, который, в частности, касается и сферы беспилотного транспорта.

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Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, которое, благодаря экспериментально-правовому режиму в сфере беспилотников, позволит водителю-испытателю сидеть на переднем пассажирском сиденье. Также предусматривается возможность использовать беспилотники в качестве такси.

Беспилотники «Яндекс» испытывает на дорогах Москвы уже несколько лет, но за рулем все равно обязательно находится человек.

Экспериментально-правовой режим может распространиться на 158 улиц Москвы, включая центр, юго-запад, север столицы и другие.

Фото: Павел Кассин/ТАСС