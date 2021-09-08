В России осенью появится беспилотное такси — зовут пассажиров — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

В России осенью появится беспилотное такси — зовут пассажиров

Его запустит Яндекс на нескольких московских улицах.

Материалы по теме
Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования

Уже этой осенью Яндекс готовит к запуску беспилотное такси на юго-западе Москвы. Поездки на нем будут совершать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы записаться на такую поездку, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, но разрешено участвовать в тестировании только лицам, достигшим 18 лет.

В июле прошлого года президент подписал закон «Об экспериментальных правовых режимах». ЭПР, который, в частности, касается и сферы беспилотного транспорта.

В России осенью появится беспилотное такси — зовут пассажиров

Материалы по теме
Сбер показал беспилотный автомобиль

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, которое, благодаря экспериментально-правовому режиму в сфере беспилотников, позволит водителю-испытателю сидеть на переднем пассажирском сиденье. Также предусматривается возможность использовать беспилотники в качестве такси.

Беспилотники «Яндекс» испытывает на дорогах Москвы уже несколько лет, но за рулем все равно обязательно находится человек.

Экспериментально-правовой режим может распространиться на 158 улиц Москвы, включая центр, юго-запад, север столицы и другие.

Фото: Павел Кассин/ТАСС

Наше новое видео
Geely Tugella: 3 главных вопроса и откровенные ответы
Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца
Длиннобазный УАЗ Профи: есть что рассказать! И показать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров264Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...