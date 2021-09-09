Теперь ГИБДД можно предъявлять QR-код, а не СТС

Минцифра разработала и запустила новое мобильное приложение, в котором можно хранить документы.

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Приложение уже доступно в Apple Store и Google.Play и называется «Госуслуги.Авто». С его помощью можно предъявлять инспектору ГИБДД не само свидетельство о регистрации транспортного средства, а QR-код на экране смартфона.

Приложение имеет доступ к кабинету пользователя на портале госуслуг, поэтому в нем также представлена информация о транспортных средствах, сроке действия водительских прав и о выписанных штрафах.

Следует отметить, что согласно ПДД, а именно пункту 2.1.1, водитель механического транспортного средства обязан:

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Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам).

Будут ли принимать инспекторы ГИБДД QR—код вместо СТС, пока неизвестно, но в конце 2018 года глава ГИБДД Михаил Черников озвучивал планы по переходу на электронные права и СТС. Вероятно, ведомство поддержит приложение Минцифры.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС