Представлен УАЗ Патриот с дизельным двигателем (видео)

Мощность 110 л.с., крутящий момент 280 Нм. Компания-разработчик уже поставляет свои двигатели КАМАЗу и МАЗу.

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На выставке Comtrans 2021 российское представительство компании Weichai Power (Китай) представило УАЗ Патриот, оснащенный 2,3-литровым турбодизелем. Отметим, что продукция компании уже довольно известна в России: газовые двигатели Weichai (читается как «Вейчай») серийно устанавливаются на КАМАЗы. А для белорусского МАЗа компания поставляет и газовые моторы, и дизели.

Дизель, подобранный для Патриота, относится к семейству WP2.3 рядных 4-цилиндровых движков, где есть три варианта, различающихся по степени форсирования. Самая мощная версия развивает 130 л.с. и 380 Нм, но на Патриот поставили модификацию, выдающую 110 л.с. и 280 Нм. Такой вариант сочли более щадящим для штатной трансмиссии Патриота — даже несмотря на то, что коробку передач тоже заменили, установив китайскую механику Shaanxi Fast Gear.

Для того чтобы состыковать мотор с коробкой и разместить агрегат под капотом Патриота, пришлось поменять фланец коробки и первичный вал, а также изменить опоры двигателя. Но, по первым оценкам, результат того стоил: на опытных замерах прототип показал расход топлива на уровне 9 л/100 км.

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Пока этот проект исключительно инициативный, реализованный в единственном выставочном экземпляре. В Weichai Rus считают проект своим вызовом и говорят, что такой вариант Патриота точно оценят российские автомобилисты. И выражают надежду, что разработка заинтересует УАЗ или компании, занимающиеся переоборудованием внедорожников.

Когда-то на УАЗы пробовали ставить отечественный дизель ЗМЗ-514, оказавшийся ненадежным, существовал также незаводской мелкосерийный проект с Isuzu F-Diesel 4JB1T, а на Патриот еще в 2010-м уазовцы примеряли Iveco F1A...

Еще одна попытка была сделана в 2020 году в Белоруссии — УАЗ Хантер оснастили минским турбодизелем MMZ-4TDI.

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Видео: YouTube / «Автомобильная Россия»