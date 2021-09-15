Mazda показала обновленный кроссовер CX-5

Несколько дней назад в Китае появились изображения обновленной Mazda CX-5 2022 года. Теперь официально представлен его североамериканский вариант с теми же, по сути, изменениями.

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Дизайнеры чуть изменили решетку радиатора обновленного кроссовера Mazda CX-5, заменив сетчатую конструкцию CX-5 и придав ей причудливую трехмерную текстуру.

Внутри Mazda применила роскошные материалы, в том числе натуральное дерево и кожу наппа, чтобы повысить статус автомобиля до почти роскошного. Также есть новый переключатель выбора привода, получивший название Mi-Drive, и обновлены сиденья, которые, как говорят, стали еще комфортнее. С новым переключателем настройки шасси Mi-Drive для бензиновых двигателей с автоматической коробкой передач и полным приводом i-Activ поведение CX-5 может быть полностью персонализировано.

Рестайлинговая CX-5 имеет более отзывчивую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, обеспечивающую более плавное ускорение. Более того, кроссовер теперь оснащен другой подвеской, чтобы лучше сгладить вибрации и снизить дорожный шум.

В салоне, в зависимости от оснащения, покупатели CX-5 могут ожидать подставку для индукционной зарядки в центральной консоли и дополнительный отсек для хранения под полом багажника.

Тем, кто предпочитает спортивный стиль, должна понравиться специальная версия Homura с черной глянцевой отделкой решетки радиатора и затемненными 19-дюймовыми легкосплавными дисками. На решетке есть красные вставки; просторочка на черных кожаных сиденьях, на рулевом колесе, рычаге переключения передач и дверных панелях также выполнена в красном цвете.

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Моторы у обновленной модели будут те же, что и у текущей: два четырехцилиндровых бензиновых двигателя рабочим объемом 2 литра (165 л.с.) и 2,5 литра (194 л.с.). 2,2-литровый турбодизель по-прежнему будет доступен с вариантами мощностей 150 или 184 л.с. Двигатели могут сочетаться с с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом. Привод — передний или полный.

Mazda также подтвердила, что CX-5 следующего поколения будет совершенно другим автомобилем, перейдя на новую заднеприводную платформу с рядными шестицилиндровыми двигателями. Неясно, когда будет представлена ​​новая модель, но, вероятно, не ранее чем года через 2–3.

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Фото: Mazda