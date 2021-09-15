Багги рассчитан на трех человек и 600 кг груза, комплектуется пулеметом или гранатометом. Максимальная скорость — 130 км/ч.

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В ходе совместных стратегических учений (ССУ) «Запад-2021», в которых принимают участие вооруженные силы России и Республики Беларусь, были задействованы легкие багги Сармат-2. Такие автомобили недавно поступили на вооружение Воздушно-десантных войск, а в работе их показали ульяновские десантники, сообщает официальный сайт Минобороны РФ. Эпизод учений с новыми машинами состоялся на полигоне Мулино.

Легкий специальный транспорт Сармат-2 создан в московском ОКБ «Техника» на базе узлов и агрегатов автомобиля Нива, дополненных блокировками межколесных дифференциалов, но имеет оригинальную пространственную раму. У машины нет дверей и крыши, а рассчитана она на перевозку трех бойцов в полной амуниции и различных грузов до 600 кг при общей допустимой массе в 2 тонны. Максимальная скорость машины составляет 130 км/ч.

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Багги комплектуются 12,7-мм пулеметами «Корд» или гранатометами АГС-17 «Пламя», могут транспортироваться вертолетами на внешней подвеске, эксплуатироваться на высоте до 3,1 тысячи метров и преодолевать перевалы до 4,5 тысяч метров. Предназначены эти машины для спецопераций, проводимых штурмовыми отрядами.

ССУ «Запад-2021» проходят с 11 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Каспийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь. В учениях принимают участие около 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов), а также 15 кораблей.

Видео: Youtube / Минобороны России