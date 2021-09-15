Lada Granta подорожает второй раз за месяц — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Lada Granta подорожает второй раз за месяц

Бестселлер российского авторынка сменит прайс 16 сентября.

Материалы по теме
Шокирующий тренд: фотографии ценников в автосалонах

Самое популярное семейство автомобилей в России вновь подорожает — и случится это уже 16 сентября, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети отечественного бренда. Если сейчас рекомендованные цены на наиболее доступный седан в линейке Lada Granta составляют 545 900 до 766 800 рублей, то с указанной даты — уже от 550 900 до 771 800 рублей.

Так и по всем остальным версиям автомобиля: повышение составит ровно 5000 рублей.

Lada Granta подорожает второй раз за месяцДо 1 сентября самая доступная Гранта имела заводскую цену 531 900 рублей, после этой даты — 545 900 рублей, а после 16 сентября будет уже 550 900 рублей
До 1 сентября самая доступная Гранта имела заводскую цену 531 900 рублей, после этой даты — 545 900 рублей, а после 16 сентября будет уже 550 900 рублей

Материалы по теме
В Ижевске проблемы с комплектующими для Lada Vesta

В соответствии с этим новые цены на лифтбеки будут лежать в диапазоне от 572 900 до 791 800 рублей, на хэтчбеки — от 604 500 до 791 800 рублей, на универсалы — от 579 900 до 798 800 рублей, на кросс-универсалы — от 674 900 до 786 900 рублей, а на спортивные седаны Granta Drive Active — от 741 900 до 748 900 рублей.

На цены влияет несколько факторов, среди которых называются колебания курсов валют, увеличение стоимости металла, а также дефицит электронных компонентов.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Новый немецкий кроссовер от 1,6 млн руб.: тест и видео
Skoda Kodiaq-2022: дороже на 59 тысяч и без автомата
Chevrolet Trailblazer 2021 тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров326Количество комментариев1
Оцените материал
1:0

Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...