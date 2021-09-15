Lada Granta подорожает второй раз за месяц

Бестселлер российского авторынка сменит прайс 16 сентября.

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Самое популярное семейство автомобилей в России вновь подорожает — и случится это уже 16 сентября, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети отечественного бренда. Если сейчас рекомендованные цены на наиболее доступный седан в линейке Lada Granta составляют 545 900 до 766 800 рублей, то с указанной даты — уже от 550 900 до 771 800 рублей.

Так и по всем остальным версиям автомобиля: повышение составит ровно 5000 рублей.

До 1 сентября самая доступная Гранта имела заводскую цену 531 900 рублей, после этой даты — 545 900 рублей, а после 16 сентября будет уже 550 900 рублей

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В соответствии с этим новые цены на лифтбеки будут лежать в диапазоне от 572 900 до 791 800 рублей, на хэтчбеки — от 604 500 до 791 800 рублей, на универсалы — от 579 900 до 798 800 рублей, на кросс-универсалы — от 674 900 до 786 900 рублей, а на спортивные седаны Granta Drive Active — от 741 900 до 748 900 рублей.

На цены влияет несколько факторов, среди которых называются колебания курсов валют, увеличение стоимости металла, а также дефицит электронных компонентов.

Напомним, что до этого АВТОВАЗ поднимал цены на на весь модельный ряд (в том числе и на Гранту!) всего две недели назад, 1 сентября.

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Фото: АВТОВАЗ