Это реально?! Видео заезда по вертикальной трассе

До переворота на крышу остается один неверный шаг, и у участника Rush Offroad Anniversary Bash есть лишь мгновение, чтобы принять решение.

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В североамериканском городке Раш в штате Кентукки регулярно проходят весьма зрелищные внедорожные соревнования в дисциплине под названием Rock Racing. Крупные мероприятия собирают массу поклонников офф-роуда, активно освещаются СМИ и блогерами, а видео с юбилейной гонки Rush Offroad Anniversary Bash 2021, подготовленное Youtube-каналом Southern Ohio Offroaders, заслуживает особого внимания.

Внедорожный автодром Rush Offroad — это в целом довольно внушительный объект. Территория, по которой пролегает путь гонщиков, составляет 7000 акров — это более 2800 гектаров, т.е. около 28 квадратных километров. На этой территории располагается множество трасс различной сложности и специфики с общей протяженностью более 100 миль.

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При этом в видео показан лишь один небольшой участок трассы, вся съемка ведется с одной точки. Однако из этого короткого видео можно вполне получить представление о том, какую технику пилотируют спортсмены, каков их уровень мастерства, а также оценить, что ждет участников на Rush Offroad.

Особо мощные багги топ-класса (их называют bouncers, «вышибалы») способны и на быстрые прохваты по пересеченной местности, и на преодоление очень серьезного бездорожья, а кроме того — на вот такие заезды по почти вертикальной стене. Как указывает автор видео, это лишь первый подъем на холм — в ходе заезда таких участков будет множество...

Техника Rock Racing напоминает машины для ралли-рейдов. Кстати, на предстоящем Дакаре будет выступать не один, а два российских внедорожника Lada Niva.

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Видео: Youtube / Southern Ohio Offroaders