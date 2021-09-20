Война миров: тележки из супермаркета атакуют

Все происходит настолько быстро, что автомобили и их водители выглядят просто беспомощными.

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С этим может столкнуться каждый, кто время от времени затоваривается в мегармаркетах с гигантскими парковками. Это парковка, поэтому вы не можете совершать здесь резкие маневры, не беспокоясь о том, чтобы кого-нибудь сбить или повредить чужой автомобиль, если даже даже вам удалось быстро завести машину.

Когда возникают вот такие ситуации, остается только съежиться и надеяться, что вмятина не такая уж сильная.

Съемки этого видео напомнили сцены из фильмов ужаса: мы видим, как первая тележка для покупок врезается в машину, затем в кадр попадают еще две. Камера разворачивается, и внезапно на экране появляется целая «армия» телег.

На самом деле все довольно просто, внезапно подул сильный ветер, и ряд тележек, аккуратно сложенных одна в другую, внезапно освободились и «разбежались», похоже, что на парковке есть небольшой уклон.

Как отметил один из ютуберов, посмотревших это видео, ситуация напомнила фильм 1978 года — «Атака помидоров-убийц».

Фото: Depositphotos