Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Автомобиль изменится внешне, а самой мощной станет полностью электрическая версия.

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Известно, что в настоящее время BMW усиленно работает над новым поколением 7-й серии под внутренним названием G70. На момент запуска новой «семерки» компания представит несколько новых силовых установок. Хотя большинство из них будут модернизированными версиями двигателей, существующих сейчас. Базовая 7-я серия получит сильно обновленную версию 3-литрового рядного шестицилиндрового бензинового двигателя (B58). В 735i он будет выдавать около 270 л.с., а в 740i — 370 л.с. Но пока эти данные еще официально не подтверждены.

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Обновленный двигатель B58, как ожидается, также будут предлагать на X5, X6 и X7, но, скорее всего, он сначала дебютирует на 7-й серии 2023 года.

В 7-й серии также появится новый V8. Предполагается, что он будет носить внутреннее обозначение S68 и базироваться на существующем 4,4-литровом твин-турбо V8 N63. Его мощность должна составить около 535 л.с. и, как и новый 3.0, его позже получат и другие модели компании.

Ожидается, что полностью электрическая версия флагманского седана BMW будет самой технологически продвинутой. По предварительным данным, такой автомобиль может иметь мощность до 650 л.с. (485 кВт) благодаря большой аккумуляторной батарее и сдвоенным двигателям, приводящим в движение все четыре колеса, что сделает электрический i7 новым флагманом и самым мощным вариантом в линейке.

Ожидается, что представят новый BMW 7-й серии в конце следующего года.

Фото

: Motor 1