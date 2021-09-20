Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Автомобиль изменится внешне, а самой мощной станет полностью электрическая версия.

Материалы по теме
35 лет эволюции «ноздрей»: как увеличивались решетки радиатора BMW

Известно, что в настоящее время BMW усиленно работает над новым поколением 7-й серии под внутренним названием G70. На момент запуска новой «семерки» компания представит несколько новых силовых установок. Хотя большинство из них будут модернизированными версиями двигателей, существующих сейчас. Базовая 7-я серия получит сильно обновленную версию 3-литрового рядного шестицилиндрового бензинового двигателя (B58). В 735i он будет выдавать около 270 л.с., а в 740i — 370 л.с. Но пока эти данные еще официально не подтверждены.

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Материалы по теме
Новая «семерка» BMW: другая платформа и дата дебюта

Обновленный двигатель B58, как ожидается, также будут предлагать на X5, X6 и X7, но, скорее всего, он сначала дебютирует на 7-й серии 2023 года.

В 7-й серии также появится новый V8. Предполагается, что он будет носить внутреннее обозначение S68 и базироваться на существующем 4,4-литровом твин-турбо V8 N63. Его мощность должна составить около 535 л.с. и, как и новый 3.0, его позже получат и другие модели компании.

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Ожидается, что полностью электрическая версия флагманского седана BMW будет самой технологически продвинутой. По предварительным данным, такой автомобиль может иметь мощность до 650 л.с. (485 кВт) благодаря большой аккумуляторной батарее и сдвоенным двигателям, приводящим в движение все четыре колеса, что сделает электрический i7 новым флагманом и самым мощным вариантом в линейке.

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Ожидается, что представят новый BMW 7-й серии в конце следующего года.

Фото: Motor 1

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Автомобиль изменится внешне, а самой мощной станет полностью электрическая версия.

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — фото 1279089Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — фото 1279088Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — фото 1279087Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели
Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели

Автомобиль изменится внешне, а самой мощной станет полностью электрическая версия.

Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — фото 1279089Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — фото 1279088Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели — фото 1279087Новая «семерка» BMW получит улучшенные двигатели
Наше новое видео
Новый Subaru Outback 2021: подробный видеообзор
Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест
Обновленный Kia Cerato: 2 модные штуки, которых нет ни у одной модели

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров140
Оцените материал
0:0

Отзывы о BMW 7-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...