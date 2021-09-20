Еда в машину: ее можно заказать через Яндекс.Карты

Для этого нужно просто припарковаться у ресторана быстрого питания.

Если в смартфоне закачано приложение Яндекс.Карты, водителю больше не придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Особенно новая услуга подойдет тем, кто торопится или не хочет выходить из машины, например, если везет маленьких детей или животных. Новый сервис пока доступен в «Бургер Кинг»: к нему уже подключено более 130 ресторанов этой сети в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России.

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Работает это так: водитель подъезжает к парковке «Бургер Кинга», в приложении открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов. При оплате водитель указывает телефон для связи, номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке и передать заказ. Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать «Где поесть» и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр «Доставка в машину».

Таким образом, приложение Яндекс.Карты не только помогает строить маршруты и находить нужные места, но и позволяет оплачивать услуги в пути. Теперь еще можно заказать еду из «Бургер Кинга», эта компания была выбрана в качестве стартового партнера, но со временем к ней присоединятся и другие.

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