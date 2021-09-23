ГИБДД отказалась от штрафов за среднюю скорость

В ведомстве заявили, что сведений по подобным делам в статистике нарушений уже нет.

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В России стало одним штрафом меньше — ГИБДД перестала наказывать водителей за превышения средней скорости. Такие штрафы выписывались 7 лет. При этом фиксируется время проезда автомобиля под одной камерой, затем — под другой, установленной от первой в нескольких километрах, после чего высчитывалась средняя скорость машины и выписывался штраф, если она превышала разрешенную на данном участке более чем на 19 км/ч.

Много раз отмечалось, что штрафы за среднюю скорость незаконны, так как такого понятия нет ни в ПДД, ни в КоАП. В частности, на это неоднократно указывал президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Кстати, именно ему Генпрокуратура сообщила, что ГИБДД больше не штрафует за среднюю скорость.

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«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — рассказали «Коммерсанту» в ГУОБДД МВД России.

Известно, что в Москве штрафовать за среднюю скорость прекратили с августа, а в Подмосковье — с начала лета.

Езда с большой скоростью становится все менее популярной среди большинства автомобилистов.

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