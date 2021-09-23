Новенькая Волга ГАЗ-24М 36 лет простояла в гараже у деда

Пробег у этого автомобиля всего 29 км. Такая вот эталонная капсула времени!

История этой Волги такова: дедушка в советские времена был начальником колонны таксопарка, автомобилей было много, в том числе служебных, а личную Волгу он приобрел для подрастающей дочки и решил, чтобы машина была новенькая, на ней не ездить. Дочка выросла, уехала, вышла замуж, уже и внук подрос, но машина к тому времени морально устарела, все ездят на иномарках, и Волгу решили продать. Перед продажей внук прислал фото автомобиля блогеру Роме Urraco, и об этой Волге сделали сюжет.

Блогер называет автомобиль лучшей «капсулой времени» последних лет: это абсолютно новая Волга ГАЗ-24 1985 года выпуска, на одометре которой всего 29 км. Это пробег от магазина «Каштан», где ее приобрели, до дома владельца. Больше машина никуда не выезжала.

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Более 35 лет она простояла в гараже на колодках в пристройке к кухне и до сих пор покрыта слоем заводского воска. Это довольно редкая переходная (между 24-й и 2410) модификация, которую называют ГАЗ-24М. Выпускали ее всего год — с 1985-го по 1986-й.

Обещают в ближайшее время выпустить вторую часть видео, где покажут, в чем уникальность этой машины и ее отличия от 24-ки и 2410.

Среди других особо удачных находок этого автоблогера числится новенький мотоцикл Ява, тоже еще тех, советских времен.

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Видео: YouYube