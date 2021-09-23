В исследовании представлен топ-10 самых популярных в 2021 году цветов автомобилей.

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Самым популярным цветом стал белый в который было окрашено 26% новых автомобилей, проданных в 2021 году. Авторы исследования из «Цена Авто» (проект Автостата) уточняют, что в 29% случаев это белый металлик, а в 71% — обычный белый, который является базовым для большинства моделей и не требует доплаты.

На втором месте оказался серый цвет, в который были окрашены 20% новых машин, проданных в этом году. Третье же место досталось солидному черному цвету — 17,8%.

В пятерку лидеров вошли синий и серебристый цвета, в которые было окрашено 10,6% и 7,9% проданных автомобилей.

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Вторую пятерку открывает коричневый цвет — 7,2%. За ним следуют красный и зеленый цвета — 4,8% и 1,8% машин. Замыкают десятку самых популярных цветов бежевый (1,5%) и оранжевый (1,3%).

Вы спросите, почему, несмотря на обилие такси, в топ-10 нет желтого (0,2%)? Дело в том, что машины такси чаще покупаются в белом цвете, а затем оклеиваются желтой пленкой с рекламой — далеко не все модели (а точнее, мало какие) продаются в желтом цвете. Кроме того, это выгоднее, так как, например, белый Hyundai Solaris после снятия пленки продать потом проще, чем желтый: автомобили из таксопарков популярностью не пользуются.

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