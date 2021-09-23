Как вам идея введения транспортного налога в зависимости от годового пробега автомобиля? Кажется, началось ее продвижение.

Началось все в Великобритании. Там правительство рассматривает возможность введения новой системы взимания платы за проезд по дорогам.

«Водители будут вынуждены платить за каждую милю, которую они проезжают, чтобы собрать больше денег в виде налогов для правительства», — пишет издание Manchester Evening News, и в этой фразе чувствуется негативное отношение к инициативе правительства.

В Великобритании тоже есть платные дороги и мосты, но идея сделать все дороги, по сути, платными журналистам явно не нравится.

Оказывается, сборы в казну падают из-за того, что люди активно пересаживаются на электромобили и не покупают бензин, в стоимость которого заложены и дорожные сборы. Институт глобальных изменений Тони Блэра опубликовал отчет с призывом ввести новую систему налогообложения для частного транспорта:

«Срочно нужна новая система налогообложения транспортных средств. По мере того, как все больше людей приобретают электромобили, менять систему налогообложения будет сложнее. Новое налогообразование даст возможность решить эти проблемы таким образом, чтобы это было выгодно автомобилистам и обществу».

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Уже известны некоторые подробности перехода на новую систему налогообложения. Так, водители получат 3000 бесплатных миль, а жители сельской местности — 4000 миль. Пробеги сверх этого будут облагаться налогом, размер которого пока не установлен. При этом пробег автомобилей будет отслеживаться телематическими системами, и скрутка одометра не поможет обмануть государство.

Казалось бы, а нам какое дело до Великобритании? Проблема в том, что эта инициатива очень понравилась Дептрансу Москвы, который выложил публикацию у себя в Telegram—канале:

«В Великобритании хотят ввести „налог на милю“. Это дорожная пошлина для автовладельцев (даже для тех, кто на электрокарах): тариф высчитывает сумму исходя из того, сколько миль проедет машина. И так — по всей стране. Такая мера поможет стимулировать переход водителей на общественный транспорт, а экология страны будет улучшаться».

Поэтому «налог на милю» может стать и нашей проблемой, превратившись в «налог на километр», коли на инициативу обратила внимание госструктура, отвечающая за транспорт и организацию дорожного движения в самом крупном городе России, в столице.

— Это очень странный механизм поведения: некоторые государственные структуры обращают внимание именно на такие примеры и не замечают, например, что у нас в России в стоимость литра бензина включено 70% налогов. В том числе акциз (20%), который принимали много лет назад, исходя из формулы, что чем больше человек ездит, тем больше он платит. Соответственно, подразумевалось, что можно будет отменить транспортный налог. Транспортный налог никто не отменил, акциз подняли, и вот он составляет серьезную величину в стоимости литра топлива. При этом появляется еще идея: а давайте мы и за километр пробега будем деньги брать с автолюбителя.

Давайте мы тогда посмотрим на пример США. Там тоже есть платные дороги, но в пересчете на плотность сети их ничтожно мало. При этом в стоимости литра бензина содержится всего 18% налогов. У нас 70%, а там 18%. Может, мы уже платим достаточно?

Почему всегда берутся примеры, неудобные для автомобилистов? Почему не берется пример Лондона, где всего в 15 минутах езды от центра идут районы таунхаусов и возле каждого дома есть бесплатные парковочные места — никто там ни за какие парковки не платит. И так далее, и так далее, и так далее.

Так может дойти и до налога на воздух, который нужен автомобилям с двигателями внутреннего сгорания для сжигания топлива. Мне кажется, здесь надо знать меру и видеть какой-то край.

Во сколько вам обходится автомобиль каждый год? Ответ может вас разозлить.

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Фото: Dima Pima / Unsplash